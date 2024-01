Học sinh, sinh viên Hà Tĩnh bản lĩnh, tự tin hội nhập

Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, phong trào học sinh, sinh viên (HSSV) và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc, là niềm tự hào của thế hệ HSSV ngày nay. Nhiều HSSV Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để tự tin bước ra thế giới với tâm thế của một công dân toàn cầu.

Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950, phong trào đấu tranh của thanh niên, HSSV chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp hai miền Nam - Bắc.

Ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn Học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động, tổ chức cho hơn 2.000 HSSV, giáo viên cùng 7.000 người dân Sài Gòn biểu tình đòi bảo đảm an ninh cho HSSV học tập, đòi trả tự do cho những HSSV bị bắt. Đoàn biểu tình bị địch đàn áp dã man, trong đó, anh Trần Văn Ơn - một thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất đã anh dũng hy sinh khi chưa tròn 19 tuổi.

Phong trào phản đế của học sinh, sinh viên năm 1949 - 1950. Ảnh internet.

Đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến thành cuộc biểu tình thị uy của hơn 5 vạn người trên các hè phố tiễn đưa anh. Với sự kiện lịch sử này, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam (nay là Hội LHTN Việt Nam) lần thứ nhất vào tháng 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hằng năm là Ngày truyền thống HSSV Việt Nam.

Trải qua hơn 70 năm, các thế hệ HSSV Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì chương trình “Gặp mặt, kết nối thanh niên, sinh viên tiêu biểu Hà Tĩnh đang công tác, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội” (tháng 6/2023).

Tiếp nối truyền thống tự hào đó, cùng với phát huy vai trò “rường cột” của nước nhà, thanh niên Hà Tĩnh đã đoàn kết một lòng, xung kích với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; nỗ lực phấn đấu, tình nguyện, đổi mới, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng.

Các phong trào, hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thanh niên sống đẹp”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Hiến máu nhân đạo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thanh niên, HSSV Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nỗ lực thực hiện vai trò tập hợp, đoàn kết, xây dựng lớp thanh niên Hà Tĩnh thời kỳ mới yêu nước, bản lĩnh, sống đẹp, sống có ích, sáng tạo, khởi nghiệp, khỏe thể chất, giỏi kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế.

Anh Trần Văn Sang - Phó Chủ tịch Hội LHTN Hà Tĩnh cho biết: “Hội luôn nỗ lực để thực hiện mục tiêu xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các lực lượng thanh niên, HSSV. Cùng với đó, xây dựng lớp thanh niên Hà Tĩnh thời kỳ mới yêu nước, bản lĩnh, sống đẹp, sống có ích, sáng tạo, khởi nghiệp, khỏe thể chất, giỏi kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế”.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em...", các thế hệ HSSV Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để rèn luyện, học tập, lập thân, lập nghiệp và khẳng định mình trên các lĩnh vực.

Đại biểu của Hà Tĩnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trải qua mỗi mùa thi, người dân trên vùng quê hiếu học Hồng Lam lại có thêm nhiều niềm vui trước những thành tích xuất sắc mà HSSV tỉnh nhà giành được. Nhiều năm liền, Hà Tĩnh liên tục giữ vững vị trí là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng HS giỏi quốc gia, trong đó, nhiều em đạt giải cao. Trên giảng đường đại học, SV Hà Tĩnh cũng không để mình “thua bạn kém bè” khi hằng năm, danh sách tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học trên cả nước lại được nối dài thêm những cái tên đến từ đất học Hà Tĩnh.

Có nền tảng vững chắc từ các cuộc thi trong nước, từ những năm tháng trên giảng đường đại học, HSSV Hà Tĩnh thêm vững vàng trên con đường chinh phục đấu trường quốc tế, mang về những niềm tự hào, làm rạng danh quê hương, đất nước.

Phan Xuân Hành (bên trái) và Đinh Cao Sơn - cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành HCV Olympic Hóa học quốc tế các năm 2022, 2023.

Niềm tự hào đó là HCV Olympic Hóa học quốc tế của Phan Xuân Hành, Đinh Cao Sơn (cựu HS Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh); là hành trình “vươn ra biển lớn” của 2 nữ sinh Nguyễn Thị Phương Thảo, Dương Trà My (cựu HS Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, nay là SV Đại học Gettysburg - Mỹ); là 5 học bổng toàn phần bậc tiến sỹ tại Mỹ của chàng trai Phan Việt Hoàng (quê Nghi Xuân); là cô sinh viên nghèo Nguyễn Thị Duyên (quê Thạch Hà) xuất sắc giành học bổng Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc...

Song song với những nỗ lực tìm hiểu, tích lũy kiến thức, HSSV Hà Tĩnh còn tự tin khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát khao hội nhập bằng những thành công trên các lĩnh vực KHKT, âm nhạc, văn hóa nghệ thuật, thể thao như: Nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Huy Hoàng Hiệp, nhà làm phim quốc tế Trần Lê Mỹ Linh, HCV Giải Điền kinh trẻ Đông Nam Á 2023 Nguyễn Hồng Nhung...

Trần Lê Mỹ Linh (đeo kính) và các thành viên trong ê kíp thực hiện bộ phim “Waiting for the light to change” chụp ảnh lưu niệm với biểu tượng giải thưởng phim truyện xuất sắc nhất LHP Slamdance 2023. Ảnh:(NVCC).

Có được những thành tích đáng tự hào đó, ngoài sự nỗ lực và khát khao khẳng định của chính các em thì những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về GD&ĐT; môi trường học tập, rèn luyện nghiêm túc nhưng đầy tính nhân văn đã góp phần quan trọng cổ vũ HSSV thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, đóng góp xây dựng quê hương.

Thầy Phan Khắc Nghệ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: “Từ môi trường học tập năng động, sự dìu dắt của các thầy cô và tấm gương của những anh chị đi trước, phong trào tìm kiếm học bổng du học, khát khao “vươn ra biển lớn”, trở thành công dân toàn cầu của HS Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã được thắp lửa. Ngày càng có nhiều HS mạnh dạn đổi mới tư duy, dám dấn thân, thử thách và khám phá để chinh phục những chân trời tri thức mới”.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh nhận giải khuyến khích tại Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn tỉnh năm 2023”.

16 năm ra đời và hoạt động, Hội SV Trường Đại học Hà Tĩnh đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Dù chưa đủ điều kiện để thành lập hội SV cấp tỉnh nhưng các hoạt động, phong trào của SV Hà Tĩnh cũng diễn ra khá sôi nổi, phong phú, đặc biệt là các chương trình của Hội SV Trường Đại học Hà Tĩnh. Sau 16 năm ra đời và hoạt động, Hội SV Trường Đại học Hà Tĩnh hiện là đơn vị duy nhất của Hà Tĩnh trực thuộc Trung ương Hội SV Việt Nam.

Anh Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch Hội SV Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: “Với sự tuyên truyền của hội, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt” được HSSV Hà Tĩnh hưởng ứng rất tích cực. Mỗi năm, có hàng chục em được trao tặng danh hiệu; nhiều em giành được giải thưởng “Sao tháng Giêng”, đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp... SV ngày càng có ý thức tự trau dồi kiến thức, kỹ năng sống; tham gia các câu lạc bộ, tình nguyện vì cộng đồng, tăng cường giao lưu cùng du HSSV Lào... để phát triển và khẳng định bản thân, vững vàng hành trang hội nhập”.

Võ Trọng Hoàng Anh (SN 2003), Nguyễn Lê Việt Hà (SN 2003), cùng ở TP Hà Tĩnh và Võ Trần Đăng Mạnh (SN 2002) ở huyện Đức Thọ là 3 sinh viên quê Hà Tĩnh tại Học viện Cảnh sát nhân dân được vinh danh “Sinh viên 5 tốt”.

Trang bị đầy đủ tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm, thế hệ HSSV ngày nay đang từng bước khẳng định mình, vững vàng hành trang, tự tin để trở thành những công dân toàn cầu.

Bài, ảnh: Kiều Minh

Thiết kế: Thanh Hà