Hương Sơn gia cố tràn Khe Bố, đề phòng xẩy ra lũ ống, lũ quét

Để phòng xẩy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do bão số 7, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khẩn trương tiến hành gia cố tràn Khe Bố (xã Sơn Hồng) nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du.

Nhiều đợt mưa lũ xảy ra khiến nước trên nguồn đổ về làm thay đổi dòng chảy, dẫn đến thân tràn Khe Bố bị xói lở, nước tràn vào gây ngập lụt cho 10 hộ dân ở thôn 11, xã Sơn Hồng, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Trước thực trạng trên, nhiều lần xã cũng đã huy động lực lượng sử dụng hàng chục rọ đá kè xung quanh thân tràn để bảo vệ. Tuy nhiên, do mưa lũ, các rọ đá đã bị nước cuốn trôi, tiếp tục gây ra xói lở thân tràn, nguy cơ mất an toàn cao.

Ông Nguyễn Khánh Hòa – Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng cho biết: Trước dự báo bão số 7 sẽ gây mưa to và rất to, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn, huyện Hương Sơn đã chỉ đạo chính quyền xã Sơn Hồng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành gia cố lại thân tràn Khe Bố để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Trong ảnh: Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ kiểm tra tràn Khe Bố và chỉ đạo ứng phó.

"Sau gần 2 ngày thi công (13 - 14/10), thân tràn Khe Bố đã được đắp thêm khoảng 500 m3 đất, đá với chiều dài gần 15m để điều chỉnh dòng chảy, ứng phó kịp thời với bão số 7. Về giải pháp lâu dài, tràn Khe Bố cần được đầu tư, xây dựng kiên cố nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do lũ ống, lũ quét xẩy ra trên địa bàn", ông Nguyễn Khánh Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng cho biết thêm.

Hữu Trung