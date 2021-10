Không khí lạnh tăng cường, Hà Tĩnh có nơi xuống 18 độ C

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Tĩnh nhiệt độ giảm thấp, ban đêm có thể giảm xuống 18 – 20 độ C.

Không khí lạnh sẽ gây mưa toàn khu vực Hà Tĩnh. Ảnh minh họa

Hiện nay (15/10), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm nay (15/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới (trên dải hội tụ nhiệt đới có một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên) nên từ đêm nay (15/10) đến ngày 18/10 khu vực Hà Tĩnh có khả năng xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa cả đợt các khu vực dự báo phổ biến 200 - 400mm. Riêng khu vực đồng bằng ven biển phía nam của tỉnh khả năng có nơi trên 450mm, như thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên.

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, khu vực Hà Tĩnh nhiệt độ sẽ giảm thấp, trời se lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất ban đêm có thể giảm xuống 18 – 20 độ C.

P.V