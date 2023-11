Lời cảm ơn của BTC lễ tang và gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu - cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) trân trọng gửi lời cảm ơn và mong nhận được sự thông cảm nếu có điều gì sơ suất.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Đại úy Trần Trung Hiếu - cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) trân trọng cảm ơn: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các Học viện, Trường Công an nhân dân; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Hà Tĩnh; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh; bà con nhân dân địa phương, bạn bè thân hữu gần xa của đồng chí Trần Trung Hiếu; các cơ quan truyền thông, báo chí và bạn đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng; các doanh nghiệp trong cả nước... đã đến viếng, gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đồng chí Đại úy Trần Trung Hiếu bị đối tượng tấn công, gây thương tích nặng. Mặc dù Công an tỉnh Hà Tĩnh, cấp ủy chính quyền, gia đình và đội ngũ y bác sỹ hết lòng chăm sóc, cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí Trần Trung Hiếu đã hy sinh vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 17/11/2023, an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong nỗi đau thương mất mát, quá trình tổ chức tổ chức lễ tang có điều gì sơ suất, Ban tổ chức và gia đình mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ!

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH