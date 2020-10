Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh có khả năng lên trên mức báo động III

Hai ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa tính từ 13h ngày 15/10 đến 19h ngày 17/10 các khu vực trong tỉnh phổ biến 105 - 355mm. Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 14 - 17 Vĩ độ Bắc có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên từ hôm nay đến ngày 21/10 Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (ngày 18 và ngày 19/10 mưa có xu hướng tăng lên và có khả năng một số nơi xảy ra mưa đặc biệt to), tổng lượng mưa phổ biến 400 - 700mm, có nơi trên 700mm.