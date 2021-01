Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét hại, khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá

Từ ngày 7/1, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh gây ra đợt rét đậm rét hại, khả khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá ở vùng núi cao.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ sáng 7/1, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ; ngày 8/1 ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

“Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ gần sáng 7/1 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Từ đêm 7/1, trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá (tập trung ở vùng núi cao thuộc Hà Giang, Lào Cai)”, ông Năng cho hay.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo ông Năng, từ chiều và đêm 7/1, khu vực Hà Nội có mưa nhỏ; từ đêm 7/1 trời chuyển rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C. Từ đêm 7/1 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, sang ngày 8/1, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C. Cũng trong đợt này, các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Cảnh báo gió mạnh: Trong ngày 7-8/1, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Lần đầu tiên cảnh báo mưa tuyết trong năm 2020

Theo ông Năng, đợt rét lần này sẽ kéo dài từ ngày 7 – 12/1/2020, được chia làm 2 giai đoạn rét ẩm và rét khô: Giai đoạn đầu từ đêm 7/1 đến ngày 10/1: Trời rét + ẩm, nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều thấp, trời không có nắng, nhiệt độ trung bình ngày thấp hơn đợt rét đậm, rét hại thứ 2; cảm giác rét hơn đợt thứ 2 vừa rồi rất nhiều.

“Lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, chúng tôi đưa ra cảnh bá khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi trong đợt này, khu vực có khả năng cao nhất là vùng núi cao thuộc Lào Cai, Lai Châu”, ông Năng nhấn mạnh.

Theo ông Năng, giai đoạn thứ 2 từ ngày 11 đến ngày 13/1, không khí lạnh được tăng cường thêm, nhưng sẽ chuyển sang trạng thái rét khô, ban đêm nhiệt độ thấp, rét buốt, ban ngày nắng, nhiệt độ cao nên cảm giác không rét bằng giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ 2 này tương tự đợt thứ 2 vừa qua. Trong thời kỳ này cần chú khả năng băng giá, sương muối ở vùng núi cao.

Các tác động khác của đợt không khí lạnh ngày 7/1/2021: Trên biển có gió mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 trên toàn bộ vùng biển vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ trong ngày 7 và 8/1. Nguy cơ cao ảnh hưởng đến các tàu thuyền đánh bắt hải sản có công suất nhỏ hoạt động trên vịnh Bắc Bộ.

Gió mạnh và sóng lớn từ gió đông bắc mạnh trên khu vực Trung Bộ có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ biển đặc biệt tại Bình Thuận (khu phố 14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) và Phú Yên (khu vực ven biển huyện Tuy An).

Không khí lạnh kèm mưa nhỏ sẽ gây nên một đợt rét đậm, rét hại diện rộng trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ đêm 7/1 đêm 10/1 là khoảng thời gian có nguy cơ cao tác động mạnh đến sức khỏe và hoạt động sản xuất nông nghiệp của con người. Gia súc, gia cầm, vật nuôi trên khu vực các tỉnh vùng núi, các hoạt động du lịch kèm theo…

Nhiệt độ xuống thấp, cần lưu ý cho học sinh nghỉ học

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia khuyến cáo: “Đợt này có lạnh lần này là rét ẩm, nhiệt độ trung bình ngày ở nhiều nơi xuống xấp xỉ dưới 13 độ C (rét hại). Các địa phương, trường học lưu ý chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét, đặc biệt các vùng núi. Người dân cần kiểm tra, gia cố chuồng trại, đặc biệt là phía đón gió, tích cực kiểm tra sức khỏe gia súc, bổ sung muối, thức ăn tinh trong khẩu phần. Đối với rau màu ngắn ngày, nếu đến thời kỳ thu hoạch thì thu hoạch ngay. Các diện tích khác, phun nước trên mặt lá làm rụng, tan hạt sương tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng xuyên qua. Người dân cũng cần xem xét khả năng đi ra ngoài đồng ruộng, không thực hiện khi nhiệt thấp dưới 10 độ C, đi làm trễ hơn, về sớm hơn”.

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Theo ông Lâm, trong tháng 1 và tháng 2/2021, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại nhất trong mùa. Nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ C. Các đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 và có khả năng kéo dài từ 5-7 ngày, kéo dài nhiều ngày hơn ở các tỉnh vùng vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Đề phòng nhiệt độ giảm sâu, gây ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao./.

