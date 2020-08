Người dân Hà Tĩnh phấn khởi khi đường đi cầu Trù thay “áo mới”

Tháng 10/2019, Tỉnh lộ 548 được tiến hành nâng cấp, xây dựng mới theo Quyết định phê duyệt số 622/QĐ-BGTVT, ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông - Vận tải, do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dự án xây dựng Tỉnh lộ 548 với chiều dài 11km nối từ thị trấn Nghèn (Can Lộc) đến Tỉnh lộ 22 thuộc địa phận xã Bình An (Lộc Hà), số vốn đầu tư 54 tỷ đồng. Dự án có nhiều hạng mục như nâng cấp mở rộng mặt đường, xây mới cầu Trù, nâng cấp hệ thống mương thoát nước đoạn đi qua khu dân cư...