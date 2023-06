Ổn định đời sống, bảo đảm an toàn cho người dân Đắk Lắk

Rạng sáng 11/6, nhóm đối tượng được trang bị súng, dao đã tấn công Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, khiến một số đồng chí công an xã, cán bộ xã hy sinh, bị thương. Đây là vụ việc có tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi man rợ của chúng khiến cả xã hội căm phẫn.

Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối tượng. Ảnh: Phan Anh Dũng/TTXVN

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy Đắk Lắk, lực lượng chức năng cùng nhân dân đã phản ứng nhanh, truy bắt các đối tượng liên quan. Chỉ sau chưa đầy 40 giờ, 27 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), lãnh đạo Huyện ủy Cư Kuin cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ tổ chức chốt chặn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ mục tiêu quan trọng của địa phương và truy bắt đối tượng liên quan; đồng thời báo cáo nhanh vụ việc, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Đắk Lắk và chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với lực lượng chức năng được tăng cường, tổ chức truy bắt nhanh nhóm đối tượng.

4 giờ ngày 11/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc trên, nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra. Ngay sau đó, các địa phương trong huyện triển khai lực lượng, quyết liệt vào cuộc cùng lực lượng chức năng, quần chúng nhân dân phối hợp truy bắt đối tượng.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Cư Kuin, ngay sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, chính quyền địa phương đã có những phản ứng nhanh, phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ để ứng phó, ngăn chặn nhóm đối tượng có hành động tiếp theo; đồng thời đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh trật tự sau khi xảy ra vụ việc.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo, điều động đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức các cuộc truy quét nhóm đối tượng. Lực lượng quân đội được điều động phối hợp tác chiến vây bắt các đối tượng. Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 12/6, các lực lượng chức năng, quần chúng nhân dân đã bắt được 27 đối tượng liên quan đến vụ tấn công Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur.

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân

Theo lãnh đạo Huyện ủy Cư Kuin, trước sự việc nghiêm trọng, bên cạnh triển khai lực lượng bảo đảm tình hình an ninh trật tự, chính quyền đã thông báo kịp thời giúp nhân dân nắm bắt thông tin, động viên người dân không nên hoang mang mà thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Đến nay, với số đối tượng bị bắt, người dân hoàn toàn an tâm, tin tưởng vào chính quyền địa phương, cuộc sống của người dân cơ bản trở lại bình thường.

Thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ vật chất và tinh thần, giúp các nạn nhân, gia đình nạn nhân, sớm ổn định đời sống. Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, thông tin đến người dân để nhân dân yên tâm sinh sống.

Vụ dùng súng tấn công ở huyện Cư Kuin khiến một số đồng chí công an xã, cán bộ xã, người dân bị thương, tử vong, hy sinh là mất mát to lớn đối với chính quyền, nhân dân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền, các lực lượng chức năng kịp thời động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người tử vong lo hậu sự; đồng thời nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu kịp thời.

Sáng 12/6, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã thăm, viếng và động viên các nạn nhân. Tại các nơi đến, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ việc; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi, động viên hai chiến sỹ Công an bị thương trong vụ việc, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Phó Thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm, chăm sóc, điều trị cho các chiến sỹ bị thương sớm bình phục.

Ngay trong ngày 12/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 684/QĐ/TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 4 liệt sỹ thuộc Bộ Công an, 2 liệt sỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk là những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh ngày 11/6/2023 trong vụ các đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sỹ Công an xã hy sinh trong vụ dùng súng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; đồng thời quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 4 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng/đồng chí đối với 2 cán bộ Công an bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, các đoàn công tác các bộ, ban, ngành Trung ương, các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã thăm, viếng và hỗ trợ kịp thời đối với gia đình cán bộ, chiến sỹ hy sinh, bị thương, người dân tử vong.

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có Thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Đắk Lắk ngày càng phát triển.

