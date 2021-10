Tập trung cao nhất, chủ động ứng phó mưa lũ gắn với phòng chống dịch COVID-19

Tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 5/10 tới 7h ngày 6/10, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Mực nước lúc 11h ngày 6/10 ở hồ Ngàn Trươi đạt 44,93/52m (dung tích 505,49/775,7 triệu m3); hồ Kẻ Gỗ 24,66/32,5m (dung tích 153,2/345 triệu m3); Sông Rác 20,12/23,2m (dung tích 76,13/124,5 triệu m3); Thượng Sông Trí 27,6/32m (dung tích 11,17/25,4 triệu m3); Kim Sơn 94,65/97 m (dung tích 12,97/17 triệu m3). Các hồ còn lại dung tích phổ biến đạt từ 75% - 95%, một số hồ đã chảy tràn. Hồ Bộc Nguyên dự kiến xả lũ từ 8h ngày 7/10 với lưu lượng 10 – 70 m3/s. Mực nước trên các sông tại các trạm thủy văn đang ở mức dưới BĐ1. Trong số 3.695 tàu thuyền/14.939 lao động hiện có 14 phương tiện/92 lao động đang hoạt động khai thác tại các vùng khơi, vùng biển đã biết được thông tin và hướng đi của ATNĐ. Số còn lại đang neo đậu tại các bến, bãi trên địa bàn và ở các địa phương khác. Số tàu thuyền ngoại tỉnh đang neo đậu tại các bến bãi trên địa bàn là 30 phương tiện/80 lao động.