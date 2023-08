Tháng 8 sẽ có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp ảnh hưởng đến Việt Nam

Tháng 8, nắng nóng vẫn còn gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0.5 - 1 độ C, trong khi sẽ có 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta.

Tháng 7 nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao vượt giá trị lịch sử

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 7, đã xuất hiện 2 cơn bão trên khu vực Biển Đông, bao gồm: Cơn bão số 1 (TALIM) và cơn bão số 2 DOKSURI). Trong đó, cơn bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào ngày 18/7/2023, sau đó đi dọc theo biên giới Việt Nam -Trung Quốc và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn vào chiều tối ngày 19/7/2023. Ngoài ra, cơn bão số 2 xuất hiện trên khu vực Đông Bắc Biển Đông nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Ảnh minh họa. Ngọc Thắng

Về diễn biến nắng nóng, trong tháng 7, tại khu vực Bắc Bộ và Trung bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, đặc biệt tại khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 01-17/7, nắng nóng chỉ tạm thời suy giảm về diện và cường độ trong 1-2 ngày sau đó lại tăng trở lại và duy trì trong hầu hết thời gian kể trên.

Tháng 7 nhiều nơi ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ cao vượt giá trị lịch sử.

Ngoài ra, tại khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ còn xuất hiện thêm 01 đợt nắng nóng từ ngày 22-27/7 và vào ngày 26-28/7 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trong các đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày phổ biến đạt mức 35-370C, có nơi trên 380C, một số nơi đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS) cùng thời kỳ.

Trong tháng nhiều nơi đã xuất hiện các loại hình thời tiết nguy hiểm ở quy mô nhỏ như dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt xảy ra nhiều khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trong tháng 7/2023 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 1,0-2,0 độ C so với TBNN; một số nơi ở Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong tháng 7/2023 đã xuất hiện 05 đợt mưa diện rộng tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng xảy ra nhiều ngày có mưa dông trên diện rộng, trong đó nửa cuối tháng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đáng chú ý đợt mưa từ ngày 18-21/07 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 01 nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Đông Bắc và vùng phía bắc có mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100m, có nơi cao hơn như Quảng Hà (Quảng Ninh) 280mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 116mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 171mm, Yên Bái 112mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) 105mm…

Trong tháng 7/2023, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ phổ biến tổng lượng mưa thấp hơn so với TBNN từ 20-50%; riêng khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, một số nơi như Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế thấp hơn từ 60-80% so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có TLM phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN từ 50-100%, có nơi trên 100%.

Đáng chú ý, một số nơi đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử so với cùng thời kỳ tháng 7.

Nắng nóng tháng 8 tập trung nhiều ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Ông Nguyễn Đức Hòa chia sẻ các thông tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 01-31/8/2023. Theo đó, nhiệt độ trung bình tháng 8/2023 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1,0 độ C, có nơi cao hơn; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong tháng 8/2023, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10-25%, riêng Lai Châu-Điện Biên ở mức xấp xỉ; khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 15-30%; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong tháng 8/2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong tháng 8/2023, tại khu vực Bắc Bộ nắng nóng tiếp tục xuất hiện đan xen với các đợt mưa. Tại khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nửa đầu tháng, có thể xảy ra những ngày có nắng nóng gay gắt; nửa cuối tháng nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với thời kỳ nửa đầu tháng.

Gió mùa Tây Nam ở phía Nam nhiều khả năng gây ra nhiều ngày có mưa rào và dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá: Hiện tượng mưa dông lốc, sét, có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

Do tác động của nắng nóng, tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đặc biệt ở khu vực miền Trung.

Trong thời kỳ này, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/Bão trên Biển Đông. Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam. Do vậy, các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân cần chú ý đề phòng nguy hiểm đến tính mạng con người và của cải.

Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Theo Tô Hội/SKĐS