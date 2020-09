Thời tiết Hà Tĩnh dịp Tết Trung thu như thế nào?

Từ nay tới Tết Trung thu, sẽ có 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới thời tiết Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hình thái thời tiết này không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động vui chơi của người dân.

Hôm nay (27/9), sẽ có một đợt không khí lạnh nhẹ ảnh hưởng tới Hà Tĩnh

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho hay: Hôm nay (27/9), tức 11/8 âm lịch), sẽ có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng tới thời tiết Hà Tĩnh. Do đợt không khí lạnh có cường độ nhẹ nên chỉ gây mưa rào và dông ở một số khu vực về chiều và đêm 27 - 28/9. Lượng mưa không đáng kể. Nền nhiệt độ trong 2 ngày này cũng không biến động nhiều, chỉ giảm từ 1 - 2°C, dao động ở mức 25 - 33°C.

Những ngày sau đó (từ 29 - 30/9, tức 13 - 14/8 âm lịch), thời tiết Hà Tĩnh khô ráo, có nắng, thích hợp tổ chức các hoạt động ngoài trời của Tết Trung thu.

Tới ngày 1/10 (tức ngày 15/8 - Tết Trung thu), có thêm một đợt không khí lạnh cường độ nhẹ ảnh hưởng tới thời tiết Hà Tĩnh nên có thể gây mưa một vài nơi với lượng mưa nhỏ. Tuy nhiên, cũng sẽ tác động ít nhiều tới các hoạt động vui chơi Tết Trung thu của người dân, nhất là trẻ em.

Dự báo từ nay tới cuối năm, không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất.

Bước sang tháng 10, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và kết hợp với các hình thế thời tiết khác như hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới hoặc nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây ra các đợt mưa lớn dồn dập tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ dự báo tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa cả nước trong thời kỳ dự báo có xu hướng cao hơn từ 15 - 30% ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên; trong đó, mưa bắt đầu có xu hướng gia tăng và tập trung nhiều trong tháng 10/2020.

Các khu vực Tây Bắc Bộ và Nam Bộ, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

T.Q