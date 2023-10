Thời tiết Hà Tĩnh hôm nay: Ít mây, có nơi hửng nắng

Ngày 26/10, một số nơi ở Hà Tĩnh vẫn còn có mưa tuy nhiên lượng không nhiều, chiều có nơi giảm mây hửng nắng.

Ảnh: Võ Quốc Khánh

Ngày 26/10 không khí lạnh tiếp tục suy yếu, đới gió đông trên cao hoạt động yếu dần nên sáng ngày 26/10 một số nơi vẫn còn có mưa tuy nhiên lượng không nhiều, chiều có nơi giảm mây hửng nắng.

Ngày 27 - 28/10 thời tiết tốt hơn, phổ biến ít mưa, ngày giảm mây có nắng nhẹ, chiều có mưa vài nơi. Nền nhiệt độ tăng nhẹ lên 27 – 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24 – 25 độ C. Độ ẩm không khí 83 – 88%.

Ngày 29/10 không khí lạnh được tăng cường xuống phía nam và còn được bổ sung mạnh hơn vào khoảng ngày 30 - 31/10 do đó thời tiết quay trở lại với trạng thái nhiều mây, có mưa, ven biển có ngày có mưa vừa đến mưa to.

Nền nhiệt độ có xu hướng giảm xuống khoảng 2 độ so với ngày trước đó và nhiệt độ cao nhất ngày giảm dần xuống 25 – 26 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21 – 23 độ C. Độ ẩm không khí trung bình tăng lên 90 – 95%. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6.

Tổng lượng mưa trong 6 ngày tới các khu vực phổ biến 30 – 60mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo: Từ ngày 29/10 nhiều khu vực có mưa gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Trên biển, từ ngày 29 – 31/10 không khí lạnh gây gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng lớn kèm mưa dông có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền nhỏ và vừa.

Sơn Hà