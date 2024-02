Thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/2: Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C

Hôm nay (19/2), dự báo các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng.

Dự báo hôm nay Hà Tĩnh trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày tới, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ ngày 21-22/2 có nơi nắng nóng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực phía Tây của Bắc Trung Bộ ngày 21-22/02 có nơi nắng nóng.

Các khu vực khác ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng; đêm không mưa.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

P.V

(tổng hợp)