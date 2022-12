Thông tuyến quốc lộ 8A đoạn Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Sau hơn 1 ngày khắc phục sự cố, đến 17h chiều nay (6/12), tuyến QL 8A, đoạn khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã được thông tuyến

Video: Thông tuyến quốc lộ 8A đoạn Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Quốc lộ 8A, khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã chính thức thông tuyến.

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Ban Quản lý dự án 4 (Bộ Giao thông Vận tải) vừa thông tin, sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục sự cố do sạt lở đất tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đến 17h chiều nay (6/12), tuyến quốc lộ 8A đã thông, đảm bảo cho các phương tiện lưu chuyển an toàn. Hiện nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục bố trí lực lượng để san gạt và thu dọn phần đất đá còn lại trên mặt đường; hướng dẫn, điều tiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ các phương tiện lưu thông an toàn.

Trước đó, do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài từ sáng 5 - 6/12, một khối lượng đất đá (khoảng 800 m3) đã sạt xuống khu vực Km 82 + 300 trên quốc lộ 8A (đoạn eo Cô Gái) khiến đoạn đường từ xã Sơn Kim 1 lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị tắc nghẽn.

Để khắc phục sự cố, Ban Quản lý dự án 4 (Bộ Giao thông Vận tải), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Ban Quản lý đường bộ II đã huy động lực lượng với 50 người và 4 máy xúc ủi tích cực xử lý hiện trường, san gạt đất đá để giải tỏa ách tắc trên tuyến đường độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tuy nhiên, thời tiết xấu, sương mù dày đặc nên công tác khắc phục liên tục bị gián đoạn.

Cận cảnh tình hình sạt lở đất tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Đã gần 1 ngày kể từ thời điểm xuất hiện đất đá sạt lở gây ách tắc trên quốc lộ 8A, khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác khắc phục sự cố gặp vô vàn khó khăn.

Hoài Nam