Tiết trời ở Hà Tĩnh chính thức sang thu

Từ hôm nay (21/9), tiết trời ở Hà Tĩnh chính thức sang thu. Từ nay cho đến cuối tháng trời mát, phần lớn các ngày trời nhiều mây, có mưa rải rác, có lúc mưa vừa đến mưa to.

Tiết trời ở Hà Tĩnh chính thức sang thu. Ảnh Q.L

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thông tin, từ hôm nay (21/9), tiết trời ở Hà Tĩnh chính thức sang thu. Từ nay cho đến cuối tháng trời mát, phần lớn các ngày trời nhiều mây, có mưa rải rác, có lúc mưa vừa đến mưa to.

Mưa chưa đến mức ngập đường, ngập đồng nhưng hầu hết ngày nào cũng có mưa nên những vùng thấp trũng cũng có thể bị ngập.

Một số ngày có nắng gián đoạn như ngày 25, 26/9 nhưng số giờ nắng khá ít, các ngày khác hầu như rất ít nắng.

Ngoài ra, nhiều dấu hiệu cho thấy áp cao cận nhiệt đới bắt đầu mạnh lên lấn sang phía tây tạo điều kiện cho những cơn bão hình thành và có hướng di chuyển thiên hướng tây nhiều hơn nên khu vực Hà Tĩnh nguy cơ ảnh hưởng bão, áp thấp nhiệt đới tăng lên. Cần chú ý theo dõi thời tiết để chủ động ứng phó, né tránh kịp thời hạn chế thiệt hại.

Dự báo thời tiết những ngày tới:

Từ 21/9, áp cao lục địa tăng cường yếu nén và đẩy rãnh áp thấp dịch dần xuống khu vực Bắc Trung Bộ nên thời tiết trên toàn khu vực trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ đạt lượng mưa to về chiều và đêm, ban ngày có nơi nắng yếu. Nhiệt độ ngày đêm giảm và dao động trong khoảng 23 - 30 độ C; độ ẩm trung bình 85 - 90%.

Từ đêm 22 đến ngày 26/9, áp cao lục địa tăng cường bổ sung thêm, sau ổn định rồi suy yếu, kết hợp ảnh hưởng rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục giữa Trung và Nam Trung Bộ nên trời âm u đầy mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Riêng ngày 23 và 24/9 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày 25 – 26/9 trời giảm mây, có mưa rào rải rác, ngày trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ trong những ngày này ở mức thấp 22 - 29 độ C, trời mát.

Cảnh báo: Trong cơn mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; khả năng xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn gây ách tắc giao thông, ngập lụt ở vùng trũng, thấp và khu đô thị; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

