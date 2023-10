Tin lũ khẩn cấp trên sông Ngàn Sâu

Từ 14h - 20h ngày 30/10, một số khu vực trong tỉnh có mưa to đến rất to như: Hương Thủy 74 mm, Chu Lễ 73 mm, Phú Gia 71 mm, Phúc Đồng 69 mm (Hương Khê); Đức Hương 45 mm, Đức Bồng 43 mm (Vũ Quang); khu vực Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Can Lộc, Đức Thọ phổ biến từ 20 – 40 mm.