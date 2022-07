Trang bị kiến thức bảo vệ môi trường, biên giới cho hội viên người cao tuổi

Hơn 220 cán bộ, hội viên hội người cao tuổi 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ đã được trang bị những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo trong hội nghị được Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tại Hà Tĩnh.

Sáng 28/7, tại Hà Tĩnh, Hội Người cao Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo; triển khai chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi (NCT) giai đoạn 2021 - 2023 cho cán bộ hội NCT 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng, đại diện các đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng thông tin, trong những năm qua, với sự phối hợp giữa Bộ TN&MT, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và MTTQ Việt Nam, Hội NCT Việt Nam đã góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, biên giới.

Chương trình văn nghệ do Hội Người cao tuổi phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) biểu diễn.

Các phong trào "NCT tham gia bảo vệ môi trường - xây dựng nông thôn mới", “NCT tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển” được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Nhiều cơ sở hội xây dựng được các mô hình tổ chức tự quản bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị.

Đối với lĩnh vực giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng biển, có hơn 300 ngàn NCT tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tổ chức tuyên truyền, tập huấn được 110.537 buổi cho 7.359.268 lượt cán bộ, hội viên và NCT về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới và biển đảo...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thông tin khái quát đến các đại biểu tình hình KT - XH của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Đồng thời, nhấn mạnh, Hà Tĩnh nói riêng, các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ nói chung có đặc điểm là vùng biển rộng, đường biên giới dài, đặt ra yêu cầu cao về công tác đảm bảo an ninh khu vực biên giới, hải đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thông qua hội nghị tập huấn, cán bộ, hội viên NCT sẽ có thêm kiến thức để bảo vệ môi trường, bảo vệ biên giới, biên cương Tổ quốc.

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh đã được chuyên gia đến từ Bộ TN&MT, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng truyền đạt các nội dung như: bảo vệ môi trường trong công tác thu gom, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa và túi nilon ra môi trường; cách phân loại rác thải tại nguồn; biên giới quốc gia và những vấn đề nổi lên trên các tuyến biên giới, vùng biển trong tình hình hiện nay...

Ông Trần Nhật Lam - chuyên viên Tổng cục Môi trường Bộ TN&MT truyền đạt chuyên đề “Bảo vệ môi trường trong công tác thu gom, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa và túi nilon ra môi trường”.

Triển khai chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2023, hội nghị tập trung làm rõ một số nội dung sau: nhiệm vụ và giải pháp trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe NCT; tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho NCT; phát huy vai trò của NCT; phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai; trợ giúp pháp lý cho NCT...

K.M