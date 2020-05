Trung Bộ nắng nóng đặc biệt gay gắt, Hà Tĩnh hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/5), nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, riêng vùng núi phía Tây Trung Bộ có nơi 41-42 độ C.

Các nơi khác của Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Ngày 21, 22/5, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây mở rộng và phát triển về phía Đông Nam nên khu vực duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày vùng đồng bằng, ven biển phổ biến 36 - 37 độ C, vùng núi 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày giảm xuống 50 - 55%. Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh

P.V