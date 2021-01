VietinBank trao hỗ trợ Hà Tĩnh hơn 41 tỷ đồng

Trong năm 2020, VietinBank đã tài trợ kinh phí 16 tỷ 806 triệu đồng, gồm: 100 công trình nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách (5 tỷ đồng); 2 công trình nhà văn hoá và các hạng mục phụ trợ thôn Thanh Bằng và thôn Kim Bằng, xã Sơn Bằng (Hương Sơn) trị giá 6 tỷ 456 triệu đồng; 1 công trình điện chiếu sáng đường trục nội thị của thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) 2 tỷ 350 triệu đồng; cổng vào khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc) 3 tỷ đồng. Để tiếp tục hỗ trợ công tác an sinh xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, VietinBank tiếp tục hỗ trợ kinh phí 24 tỷ 280 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp và xây dựng các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.