Hà Nam chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước

Sáng nay (21/9) tại thành phố Phủ Lý, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc với sự tham dự của 322 đại biểu, đại diện cho hơn 50.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Chiều 20/9, các đại biểu bắt đầu phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 22/9.

Trước đó, dự thảo văn kiện đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến 6 lần, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, gửi xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã báo cáo xin ý kiến và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội dung và hoàn thiện nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để chính thức trình Đại hội.

Công tác nhân sự đại hội được triển khai nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc và phát huy dân chủ.

Nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá 20 có 55 uỷ viên; trong đó số dư 7 (12,7%), tỷ lệ nữ 10 (18,18%) và độ tuổi dưới 40 tuổi là 7 người (12,7%). Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 là 49 uỷ viên, trong đó số lượng bầu tại đại hội là 48 người.

Ông Trần Đức Thuần, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam cho biết: “Sau khi cân nhắc nhiều chiều, Ban thường vụ Ban chấp hành khóa 19 họp bàn quyết định báo cáo với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là xin để lại một cơ cấu. Bởi tiêu chí theo chỉ thị 35 đưa ra rất quan trọng nhưng cũng rất khó thực hiện. Đó là cơ cấu trẻ có tính chất nổi trội, năng động, được thử thách qua thực tế và sau khi xem xét lại toàn bộ toàn diện, sâu sắc nhiều chiều."

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội, Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động toàn bộ quân số thực hiện công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại tội phạm; đối tượng chống đối chính trị trên địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để xảy ra “bị động, bất ngờ”.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh; tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra đại hội.

