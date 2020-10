Hà Tĩnh sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trọng thể bắt đầu từ chiều mai (14/10). Đến nay, tất cả đã sẵn sàng cho kỳ đại hội thành công.

Dù chịu ảnh hưởng từ thời tiết thế nhưng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua hệ thống băng rôn, cờ, khẩu hiệu đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND thành phố Hà Tĩnh phối hợp triển khai hiệu quả, tạo nên khí thế mới trước thềm đại hội.

Các cụm tuyên truyền với các bảng biển, pano lớn, nhỏ được chỉnh trang đẹp mắt ở các tuyến phố lớn.

Tại các cửa ngõ phía Nam, phía Bắc vào thành phố Hà Tĩnh, các cụm pano tuyên truyền được trưng bày từ nhiều ngày nay để đón chào sự kiện lớn.

Phía trước cổng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, công tác trang trí cũng đã được hoàn tất, vừa đảm bảo tính trang trọng, thẩm mỹ và tiết kiệm.

Bên trong sảnh trung tâm, những bước chỉnh trang cuối cùng cũng đã được công nhân hoàn thiện.

Phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cũng đã chuẩn bị phòng trưng bày triển lãm “Hà Tĩnh một chặng đường” với 150 bức ảnh thể hiện sinh động, đa dạng kết quả đạt được của tỉnh nhà trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó là Trung tâm báo chí với gần 100 ghế, bàn làm việc hỗ trợ tối đa cho các phóng viên trong và ngoài tỉnh khi về đưa tin đại hội. Được biết, vào sáng 14/10, tại đây sẽ được bổ sung 10 máy tính để phục vụ phóng viên đưa tin.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội, ngay trước ngày diễn ra đại hội, lực lượng Công an tỉnh đã đến rà soát, kiểm tra công tác an ninh tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh...

...và diễn tập xử lý tình huống khi có phát sinh...

Khu vực trong và ngoài hội trường diễn ra đại hội được nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Điện lực Hà Tĩnh cũng đã lên các phương án dự phòng và đưa vào vận hành hệ thống máy phát điện nhằm đảm bảo ổn định nguồn điện trong quá trình diễn ra đại hội.

Các địa điểm khách sạn được chọn làm nơi nghỉ ngơi của đại biểu cũng đang được các đơn vị khẩn trương vệ sinh nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ đại biểu trong quá trình lưu trú. Trong ảnh: Anh Mai Quốc Vương - Phó Tổng Giám đốc khách sạn Eagle 4 cho biết: Khách sạn Eagle vinh dự được đón tiếp 121 đại biểu, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất.

Để đảm bảo chu đáo các nội dung phục vụ đại hội, chiều 12/10, tổ hội trường, khánh tiết cũng đã họp bàn soát xét các nhiệm vụ đã được phân công.

Đến thời điểm hiện tại, các tài liệu, văn kiện đại hội đã được gửi đến các đại biểu dự đại hội.

Tất cả đã sẵn sàng để bước vào sự kiện trọng đại đánh dấu kết quả chặng đường 5 năm qua và chuẩn bị hành trang cho giai đoạn phát triển mới.

Thu Hà - Đình Nhất