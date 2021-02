Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, đền Chung Sơn và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An).

Nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, đền Chung Sơn huyện Nam Đàn và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An). Cùng dự lễ dâng hương có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

... tại Khu di tích Kim Liên

Đặt vòng hoa, dâng hương và làm lễ báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, dân tộc, của Nhân dân Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Trước anh linh của Người, đoàn lãnh đạo tỉnh bày tỏ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống của quê hương, những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước với quy mô và cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng công nghiệp hiện đại. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường. Tỉnh đã tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đoàn Đại biểu Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ đóng góp vào thành công của Đại hội. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện hứa sẽ tiếp tục kiên định bản lĩnh chính trị; nâng cao đạo đức cách mạng; đoàn kết một lòng; vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển toàn diện các lĩnh vực, kết hợp chặt chẽ 4 trụ cột : kinh tế - xã hội- môi trường và văn hóa để xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn cũng đã tặng quà, chúc tết cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền Chung Sơn (Nam Đàn) - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ niềm kính phục, lòng biết ơn đối với những người thân trong gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng đánh trống..

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng thỉnh chuông tại đền Chung Sơn.

Cũng trong sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thông tin khái quát những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Kết quả đó có sự phối hợp, giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của Bộ tư lệnh Quân khu 4, đặc biệt là trong ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch Covid- 19. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn Bộ tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cảm ơn những tình cảm chân thành của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 khẳng định: Đơn vị sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng Hà Tĩnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, của trong những năm tiếp theo. (Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng quà Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 4).

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng đã đến tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Hồng Lĩnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tiếp tục bám nắm địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu để người dân vui tết, đón xuân; đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ Công an TX Hồng Lĩnh.

Thu Hà