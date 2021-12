Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chăm lo phát triển đảng viên mới ở Lộc Hà

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu huyện Lộc Hà tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Sáng 29/12, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải tham dự.

Năm 2021, huyện Lộc Hà tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên, các nghị quyết được quán triệt nghiêm túc, có 18 tập thể và 224 cá nhân được huyện và xã tôn vinh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến, đã thành lập mới được 3 đảng bộ, kết nạp được 93 đảng viên mới; công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt...

Thường trực Huyện ủy Lộc Hà chủ trì hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, các đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết. Theo đó, đã tổ chức được 40 cuộc kiểm tra đối với 142 tổ chức và 241 đảng viên; tiến hành giám sát 28 tổ chức và 4 đảng viên...

Qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đã tổ chức thi hành kỷ luật 30 đảng viên và một số sai phạm, vi phạm khác đã được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà Trần Hữu Thuần báo cáo kết quả nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Công tác dân vận của Đảng cũng được thực hiện sâu sát cơ sở, hướng mạnh về các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng NTM, phòng chống COVID-19 và nhân đạo, từ thiện. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp đã được nâng lên; công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp được tăng cường; công tác tổ chức chính quyền và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực…

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng ở Lộc Hà đã khẳng định được vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Qua đó, đóng vai trò quyết định trong việc đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 3,84%, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm; tất cả các tiêu chí NTM cấp xã được nâng cấp, cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện; văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; QP-AN được đảm bảo; an sinh xã hội và giải quyết việc làm được quan tâm…

Bí thư Đảng ủy xã Mai Phụ Lê Văn Đông tham luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở tham gia xây dựng NTM.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tạo đà cho những năm tiếp theo, năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, phòng, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp để hướng tới mục tiêu: kết nạp 80 đảng viên mới, trên 80% các tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và trên 80% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt 100% “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 20% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thượng tá Dương Quang Tùng - Trưởng Công an huyện Lộc Hà tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn và việc triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp lễ tết sắp tới.

Về KT-XH, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để có tổng giá trị sản xuất đạt 4.099 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt 30.105 tấn, thu ngân sách 233 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người từ 42 triệu đồng/người/năm; có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, 60 vườn mẫu, 8 khu dân cư kiểu mẫu, có 3 sản phẩm OCOP; làm 30 km kênh mương bê tông nội đồng, 30 km đường nhựa, 15 km rãnh thoát nước, phục hồi 25 km mặt đường bê tông xi măng...

Lộc Hà cũng phấn đấu có 92% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 48% gia đình thể thao, 100% các trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, 100% xã ổn định chính trị, TTATXH...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao sự nỗ lực và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Lộc Hà đạt được trong năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Lộc Hà phải cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, thẳng thắn nhìn nhận khó khăn để có biện pháp căn cơ, bài bản trong xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng hội họp; chăm lo phát triển đảng viên mới, nhất là ở các trường học; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể; từng thành viên các đoàn công tác phải có đóng góp, tích cực hỗ trợ cơ sở về tất cả các mặt để đạt được những kết quả cụ thể...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thời gian tới có thể khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của vùng; ưu tiên cho phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ; tìm hướng đi phù hợp cho phát triển nông nghiệp, tăng liên kết vùng để tạo đột phá trong sản xuất.

Tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai, môi trường; chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả; tăng cường công tác đảm bảo ANTT, xây dựng “Thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc”...

Cũng tại hội nghị này, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao bằng khen cho thầy giáo Phan Bá Tân (Trường THPT Mai Thúc Loan) đã có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà cũng đã tặng giấy khen cho 29 tập thể...

... và 24 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2021.

Tiến Dũng