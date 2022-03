Nhân rộng các mô hình, đưa phong trào “Dân vận khéo” ở TP Hà Tĩnh đi vào chiều sâu

Năm 2022, TP Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tính đột phá, đảm bảo tính kịp thời, chặt chẽ, có chiều sâu trên các lĩnh vực.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 9/3, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyên đề phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Trong năm 2021, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố đã triển khai có hiệu quả phong trào, mô hình “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Các phong trào thi đua và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; được sự hưởng ứng và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân.

Trong năm, toàn thành phố có 27 địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng mô hình; nhân rộng 253 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, 157 mô hình “Dân vận khéo” xây mới, đăng ký trên 4 lĩnh vực: phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Đức Danh chủ trì hội nghị.

Các phong trào, mô hình đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đô thị loại II, phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác an sinh xã hội; xây dựng, củng cố tổ chức đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà Phạm Thị Hoan trình bày tham luận về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong văn minh trong việc tang trên địa bàn.

Một số phong trào, mô hình “Dân vận khéo” nổi bật như: huy động sức dân trong việc xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới; xây dựng tổ dân phố mẫu; văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng trường học đạt chuẩn văn hóa; trường học văn minh, thân thiện, cổng trường an toàn giao thông…

Năm 2022, TP Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh và thành phố về phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Theo đó, bám sát chủ đề năm 2022 “Tạo bước đột phá về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tập trung công tác chỉnh trang, phát triển đô thị; tạo bước đột phá về xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục thành phố” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn diện trên các lĩnh vực, quan tâm xây dựng các mô hình trên những lĩnh vực khó khăn, vướng mắc; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận, MTTQ, khối dân vận các phường, xã nhằm nhân rộng, tạo sức lan tỏa các mô hình theo chiều sâu, thực chất và hiệu quả cao.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Thạch Linh Hoàng Ngọc Quân trình bày tham luận về “Dân vận khéo” trong xây dựng tổ dân phố mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tham luận về kết quả thực hiện phong trào, mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố; theo đó, đúc rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua.

Đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng công tác Dân vận khéo và mô hình “Dân vận khéo” trong các cấp ủy chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Theo đó, thực hiện “Dân vận khéo” gắn với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính...; các vấn đề khó, vấn đề còn vướng mắc, điễm nghẽn. Quan tâm chỉ đạo xây dựng các điển hình, mô hình có chiều sâu, thực chất, nhất là trên lĩnh vực công tác dân vận chính quyền; chú trọng làm tốt công tác đánh giá, vinh danh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, tạo lan toả sâu rộng trên địa bàn TP. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã; các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, về phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố. Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào thi đua và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực có tính đột phá, đảm bảo tính kịp thời, chặt chẽ, có chiều sâu và gắn với lợi ích của Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: công tác dân vận cần tập trung thực hiện dân vận chính quyền, tạo sức đồng thuận đến tận người dân; mô hình “Dân vận khéo” trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo; phát triển nông nghiệp đô thị; phát triển đảng viên vùng giáo; GPMB...

Nguyễn Oanh