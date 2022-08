Tiếp tục làm tốt sứ mệnh của báo Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà

Đất nước hòa bình, cả nước tiếp tục tiến lên CNXH, theo chủ trương chung về sáp nhập tỉnh, cuối năm 1975, Báo Hà Tĩnh nhập với Báo Nghệ An thành Báo Nghệ Tĩnh.

Đến tháng 8/1991, tỉnh Nghệ Tĩnh chia tách thành Nghệ An và Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh được tái lập. Vượt qua nhiều khó khăn, gian khó trong quá trình nhập, tách tỉnh, cán bộ, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã nỗ lực bắt nhịp dòng chảy của công cuộc đổi mới, phản ánh kịp thời, sinh động không khí thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh; tuyên truyền hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời các vấn đề đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, đồng thời mạnh mẽ phê phán những hạn chế, tiêu cực.

Sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của Báo Hà Tĩnh là vào ngày 2/9/2009, ấn phẩm báo điện tử chính thức khai trương hoạt động. Dù ra đời muộn so với một số tờ báo điện tử lớn trong nước nhưng Báo Hà Tĩnh điện tử đã nhanh chóng khẳng định vị thế, thương hiệu trong lòng bạn đọc tỉnh nhà, trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Tiên phong ứng dụng công nghệ số, chú trọng đổi mới quy trình sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, từ tháng 4/2018, Báo Hà Tĩnh chính thức vận hành mô hình “Tòa soạn hội tụ”; lấy xuất bản số làm trung tâm với việc chuyên nghiệp hóa quy trình xuất bản báo in, báo điện tử, báo nói, truyền hình, mạng xã hội. Đây là một trong những tòa soạn hội tụ đầu tiên trong hệ thống báo Đảng cả nước, tập trung được trí tuệ trong sáng tạo và xử lý tác phẩm; tinh gọn nhân lực, phát huy được thế mạnh của từng ấn phẩm; tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Tòa soạn hội tụ Báo Hà Tĩnh lấy xuất bản số làm trung tâm với việc chuyên nghiệp hóa quy trình xuất bản báo in, báo điện tử, báo nói, truyền hình, mạng xã hội.

Cùng với việc tiên phong chuyển đổi số, thay đổi mô hình quản lý, quy trình xuất bản, Báo Hà Tĩnh đã chú trọng xây dựng tác phẩm chất lượng cao để thu hút bạn đọc và tham gia các giải báo chí. Từ năm 2015 đến nay, báo đã có gần 100 tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia và của tỉnh, của ngành. Trong đó, có 5 tác phẩm đạt giải C Giải Báo chí quốc gia; 1 tác phẩm đạt giải C Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; 2 giải A, 2 giải B, 1 giải C Giải Báo chí về NTM toàn quốc và nhiều giải báo chí của các bộ, ngành Trung ương.