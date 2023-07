Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư và Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thông qua học tập, quán triệt nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân Hà Tĩnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị số 23-CT/TW) và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đến năm 2030 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Nghị quyết số 15-NQ/TU).

Thông qua học tập, quán triệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững và thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công an phường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân chuyên nghiệp, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, thân thiện, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân…

Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung cốt lõi, quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Về thời gian triển khai, cấp tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh (hoàn thành trong tháng 7/2023); các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU tại hội nghị báo cáo viên cấp ủy và các diễn đàn khác do cấp ủy, địa phương quyết định, phù hợp với tình hình thực tiễn (hoàn thành trong tháng 8/2023); các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU cho đảng viên thuộc đảng bộ, chi bộ bằng hình thức phù hợp; mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU cho đoàn viên, hội viên.

Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị của Trung ương, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại đơn vị, địa phương.

Về tổ chức thực hiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU; chủ trì, tổ chức học tập, quán triệt nội dung các văn bản tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh trong tháng 7/2023, lồng ghép với các chủ trương khác của Trung ương, của tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến Chỉ thị số 23-CT/TW đến các chi bộ; tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TU trong các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên và trong các tầng lớp Nhân dân. Theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong quá trình tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 15-NQ/TU; tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, Nghị quyết số 15-NQ/TU, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phổ biến, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết cho đoàn viên, hội viên bằng hình thức phù hợp.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt mục đích, yêu cầu đề ra; kịp thời báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường đưa tin đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

