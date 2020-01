Toàn cảnh Lễ trao giải Búa liềm Vàng 2019

57 tác phẩm xuất sắc của các tác giả và nhóm tác giả đã được vinh danh trong Lễ trao giải Búa liềm vàng 2019.

Tối 15/1, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) diễn ra Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Nhà hát Lớn với hơn 500 chỗ ngồi đã được phủ kín, cho thấy sự quan tâm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận đối với giải Báo chí Búa liềm Vàng là rất lớn.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện lòng yêu Tổ quốc, cống hiến cho Đảng và công cuộc xây dựng đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Lễ trao giải báo chí viết về xây dựng Đảng lần thứ IV diễn ra đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định ý thức chính trị sâu sắc, tâm niệm đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng son sắt cách mạng của những người làm báo trong cả nước, làm theo lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”.

Qua 4 lần tổ chức, giải Báo chí Búa liềm vàng ngày càng tạo được dấu ấn sâu rộng, thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận cũng như các cơ quan báo chí tham gia. Trong ảnh: Lần đầu tiên giải Báo chí Búa liềm vàng trao giải thưởng Nhà báo tiêu biểu cho những nhà báo kì cựu có bề dày đóng góp cho nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhà báo Hà Đăng, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân dân nhận giải.

16 đại diện của các tập thể xuất sắc được trao giải năm nay

Giải Báo chí Búa liềm Vàng lần thứ IV đã lựa chọn ra 57 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 25 giải khuyến khích và 2 giải mới giành cho cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân trao giải Khuyến khích cho 25 tác giả và nhóm tác giả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao giải cho các tác giả đạt giải C. Năm nay, giải Búa liềm Vàng trao 15 giải C.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao giải cho đại diện 10 nhóm tác giả đạt giải B.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A. 5 giải A được trao năm nay, trong đó VOV xuất sắc giành 2 giải A. Trong ảnh: Nhà báo Thanh Hà đại diện nhóm tác giả Báo điện tử VOV nhận giải A

Hai giải A mà VOV được trao thuộc về loạt bài “Vá lỗ hổng về cơ chế lựa chọn cán bộ” của Báo điện tử VOV và Bài “Kỷ luật trong Đảng: Bài học chặt cành sâu để cứu cây” của Ban Thời sự VOV1. Ban Thời sự cũng giành thêm 1 giải C với tác phẩm “Chống tham nhũng không phải là cuộc thanh trừng nội bộ”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ chụp ảnh cùng các nhóm tác giả đoạt giải của VOV.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ chụp ảnh và chúc mừng các tác giả của VOV đoạt giải Búa liềm vàng 2019.

