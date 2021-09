10 tính năng hiện đại sớm trở thành trang bị tiêu chuẩn trên ô tô

Những tính năng này hỗ trợ người dùng có trải nghiệm lái tốt hơn, đồng nâng cao tính an toàn. Hiện chúng mới chỉ được lắp đặt trên vài mẫu xe của BMW, Mercedes hay Tesla, nhưng trong tương lai không xa sẽ trở thành trang bị tiêu chuẩn cho tất cả.

Camera hành trình

Camera hành trình (dashcam) là thiết bị quay phim liên tục trong quá trình xe di chuyển. Nó đặc biệt trở nên hữu ích trong trường hợp xảy ra va chạm hay tai nạn. Trước đây, dashcam chủ yếu là phụ kiện do bên thứ ba sản xuất, chủ phương tiện phải tự bỏ tiền để lắp đặt trên xe.

Nhiều nhà sản xuất ô tô hiện đã tích hợp camera hành trình vào xe. Ví dụ, Tesla đã tích hợp nó phía sau gương chiếu hậu trong xe. Hãng xe điện của Mỹ còn tận dụng các camera khác trên xe để liên tục ghi lại hoạt động của chiếc Tesla khi di chuyển trên đường.

Tay nắm cửa "giấu kín"

Tay nắm cửa sẽ thu vào khi không sử dụng hoặc xe đang chạy và chỉ nhô ra nếu người dùng mở khóa để mở cửa vào bên trong. Việc này giúp tăng tính khí động học và tính thẩm mỹ cho xe. Một số mẫu xe Tesla, Mercedes hay Range Rover Velar đã được trang bị tính năng này. Đặc biệt, mẫu ô tô Trung Quốc Beijing X7 với mức giá hơn 700 triệu đồng cũng có.

Màn hình thực tế tăng cường trên kính lái

Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) không còn là trang bị quá xa xỉ trên ô tô. Tuy nhiên, bước tiến mới của ngành xe hơi sẽ là màn hình thực tế tăng cường trên kính lái với khả năng hiển thị thông tin trực quan và có tính tương tác trực tiếp với môi trường.

Một ví dụ là trên chiếc S-Class 2020 của Mercedes-Benz, cho phép người lái tập trung và định hướng tốt hơn trong chuyến đi của mình thông qua những thông tin hiển thị bằng hình ảnh ngay trên kính lái như tốc độ, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù.

Gương chiếu hậu thông minh

Gương chiếu hậu ảo sử dụng camera bên ngoài để truyền hình ảnh xung quanh vào khoang hành khách, hiển thị thông qua các màn hình nhỏ đặt trong tầm mắt của tài xế.

Công nghệ này sẽ giúp tài xế có thể quan sát tốt hơn trong điều kiện thời tiết xấu, trời tối hay các điểm mù mà trên các dòng gương truyền thống bị hạn chế. Nó đồng thời tăng tính thẩm mỹ cũng như làm mới mẻ chiếc xe. Audi trong lễ ra mắt chiếc e-Tron SUV chạy điện của hãng đã giới thiệu trang bị mới lạ này.

Điều khiển bằng cử chỉ

BMW đã trang bị tính năng này cho chiếc 7 Series mới nhất của mình. Người dùng có thể tăng âm lượng, sử dụng các ứng dụng, hay các nút điều khiển vật lý giờ đây có thể hoàn toàn điều khiển bằng các chỉ để tương tác với chiếc xe. Điều này giúp mang lại sự tiện lợi cũng như làm thỏa mãn những tài xế đam mê công nghệ hiện đại.

Rời bãi đỗ xe tự động

Smart Summon là tính năng khiến cho chiếc xe có thể tự di chuyển từ bãi đỗ xe, gara đến chỗ chủ nhân của nó và đã được trang bị trên những chiếc Tesla. Người dùng chỉ cần mở một ứng dụng trên smartphone là có thể yêu cầu xế yêu của mình tự động di chuyển đến chỗ bạn yêu cầu. Tất nhiên, tính năng này của Tesla sẽ giới hạn sử dụng trong một phạm vi nhất định.

Hệ thống treo thích ứng chủ động

Hệ thống treo dự đoán tạm ngưng là một hệ thống chủ động cho phép xe điều chỉnh khoảng sáng gầm xe hoặc tăng cường các tính năng của nó tùy thuộc vào điều kiện lái xe như tốc độ, điều kiện đường xá, góc lái...

Hệ thống này sẽ kết hợp với nhiều cảm biến trên xe để liên tục giám sát môi trường xung quanh khi di chuyển. Trong trường hợp có va chạm bên hông, chiếc xe sẽ tự động nâng lên vài chục cm để hấp thụ tốt hơn chấn động bảo vệ người ngồi bên trong.

Nhận dạng chủ xe qua vân tay

Tính năng này cho phép chiếc xe sẽ biết được ai là người ngồi sau tay lái và sẽ điều chỉnh các thông số như vị trí ghế, chỉnh gương chiếu hậu, chế độ lái... sao cho phù hợp theo sở thích của dùng. Mercedes-Benz đã trang bị tính năng này cho dòng S-Class mới. Khách hàng cũng có thể chọn trang bị bổ sung khác như nhận dạng giọng nói, khuôn mặt hay mã pin.

Ô tô "giao tiếp" với môi trường - V2X

V2X (Vehicle to Everything) là một hệ thống cho phép một chiếc ô tô giao tiếp với mọi thứ với môi trường xung quanh khi nó đang di chuyển như các mẫu xe ô tô khác, các biển báo giao thông, địa hình hay nhận biết người đi bộ thông qua một loạt các cảm biến, radar, camera để đưa ra các nhắc nhở với tài xế, phanh tự động khi gặp nguy hiểm hay kích hoạt hệ thống treo để đảm bảo chiếc xe vận hành ổn định an toàn phù hợp với mặt đường.

Túi khí phía sau

Túi khí phía sau vẫn còn là một điều mới lạ, chúng chỉ được trang bị trên một vài mẫu xe cao cấp Mercedes-Benz. Giống như túi khí trang bị hàng ghế trước, túi khí phía sau được đặt phía sau ghế trước nên có thể bảo vệ hành khách đặc biệt là trẻ em có thể tránh bị va đập mạnh khi xảy ra va chạm.

