6 điểm cộng giúp VF 6 hút khách ngay khi mở bán

Chi phí vận hành thấp, thiết kế đậm chất châu Âu, nhiều công nghệ an toàn... là những gì VF 6 ghi điểm và thuyết phục hàng trăm khách hàng chọn để hưởng thêm những ưu đãi trước ngày 30/10.

Chi phí hợp lý

Một trong những điểm nhiều khách hàng đánh giá cao ở VF 6 là chi phí sở hữu và sử dụng. Theo đó, khách hàng chỉ phải trả 1,8 triệu đồng thuê pin cho quãng đường dưới 3.000 km (gấp đôi mức công bố ban đầu, giá không đổi) hoặc 3 triệu đồng không giới hạn kilomet.

Khách hàng sở hữu xe VinFast VF 6 sẽ được hưởng mức ưu đãi thuê pin chỉ 1,8 triệu đồng cho quãng đường dưới 3.000 km và 3 triệu đồng không giới hạn số kilomet.

Kết hợp cùng chính sách miễn phí sạc công cộng một năm đối với khách đặt mua trước ngày 30/10, chi phí sử dụng với VF 6 tối đa chỉ 600 đồng/km, thậm chí còn rẻ hơn khi khách hàng lựa chọn gói thuê pin 3 triệu không giới hạn quãng đường. Nhiều chuyên gia cho rằng, mức chi phí nhiên liệu của VF 6 còn rẻ hơn xe máy.

Trong khi đó, khách hàng mua đứt pin cũng được hưởng lợi bởi chi phí cho bộ pin chỉ khoảng 90 triệu đồng. Kết hợp cùng chính sách miễn phí sạc công cộng trong năm đầu đối với khách hàng đặt cọc tiên phong, mức chi cho nhiên liệu chỉ khoảng 480 đồng/km, tương đương nhiều dòng xe máy trên thị trường.

Ngoài ra, khách mua VF 6 còn được miễn 100% lệ phí trước bạ nhờ Chính sách nhà nước, cũng như hưởng ưu đãi 20 triệu đồng khi đặt cọc trước ngày 30/10. Ước tính, chủ xe tiên phong có thể tiết kiệm tới hơn 100 triệu đồng khi lựa chọn VF 6.

Cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng

Định vị ở phân khúc B, tuy nhiên thông số kỹ thuật của VF 6 ngang ngửa các dòng xe phân khúc C-SUV. Trục cơ sở đến 2.730 mm, dài hơn toàn bộ sản phẩm cùng phân khúc giúp VF 6 có không gian cabin tối ưu cho mọi gia đình, trong khi thiết kế tổng thể vẫn giữ được nét thời trang và phong cách.

Bên cạnh đó, đội ngũ thiết kế của Torino Design đã thỏa sức sáng tạo trên chiếc SUV này với triết lý thiết kế “Cặp đối lập tự nhiên”, mang lại những chi tiết hiện đại ở tổng thể và nhận nhiều đánh giá rất cao về thẩm mỹ từ các chuyên gia lâu năm cũng như khách hàng lái thử.

“Tôi đánh giá rất cao những gì VinFast đang tạo ra trên mẫu SUV cỡ B này. VF 6 thực sự rất thuyết phục cả về thiết kế và trải nghiệm lái”, reviewer Kenz Nguyễn hào hứng.

VF 6 là được thiết kế dựa trên triết lý “Cặp đối lập tự nhiên”, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo trong từng đường nét, chi tiết.

Khoang nội thất của VF 6 ghi điểm với toàn bộ khách đặt cọc nhờ sự tinh tế, chỉn chu từ thiết kế, hoàn thiện đến công thái học. Người lái giữ được sự tập trung tối đa khi điều khiển, trong khi hành khách có sự thư thái nhờ không gian thoáng đãng, ít tiếng ồn.

Thông minh và nhiều tiện nghi

Một trong những yếu tố được khách hàng đánh giá rất cao xuyên suốt các sản phẩm VinFast là các tính năng thông minh và tiện nghi. Khác với xe xăng truyền thống, xe điện VinFast có khả năng cập nhận phần mềm để tối ưu hay bổ sung thêm tính năng.

Theo kế hoạch, vào đầu năm 2024, VF 6 bản Plus sẽ được cập nhật phần mềm từ xa và miễn phí, bổ sung các tính năng nổi bật cho hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao.

VF 6 được trang bị gói dịch vụ VF Connect với hàng loạt tính năng thông minh như: thiết lập, theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động, trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, giải trí gia đình và văn phòng...

Mạnh mẽ và êm ái

VF 6 gây ấn tượng với động cơ 201 mã lực, mô-men xoắn tối đa 310 Nm, vượt nhiều mẫu ở phân khúc C. Bên cạnh đó, hệ thống khung gầm và các bộ phận cơ khí, hệ thống treo sau đa điểm... cũng giúp VF 6 chinh phục những khách hàng ở phân khúc này bởi cảm xúc khi cầm lái rất ấn tượng.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, VF 6 có khả năng dập tắt dao động tốt, thân xe vững chắc, ổn định khi vào cua cũng như khi đánh lái.

“Hệ thống treo trên VF 6 tạo cảm giác rất thư giãn giống như xe cao cấp”, reviewer Nguyễn Hùng Đăng Khoa, kênh Vlog Xe, dành nhiều lời khen khi cầm lái trực tiếp chiếc VF 6 trên đường.

An toàn vượt trội

Theo chuyên gia ô tô Trịnh Lê Hùng, kênh Autodaily, sự chắc chắn và tính bảo vệ hành khách rất tốt là ưu điểm của các mẫu xe VinFast nói chung và VF 6 cũng không phải là ngoại lệ.

VinFast VF 6 Plus được trang bị 8 túi khí, đảm bảo sự an toàn của mọi hành khách.

Thừa hưởng “DNA công nghệ” của VinFast, ngoài những tính năng an toàn cần thiết như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC..., VF 6 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS với các tính năng hiện đại như: cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ phía trước/sau, hệ thống camera sau, giám sát xung quanh... Dự kiến đầu 2024, hãng sẽ cập nhật miễn phí thêm các tính năng ADAS như: hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển giao thông, phanh tự động khẩn cấp... mang đến cho người dùng trải nghiệm lái đơn giản và an toàn hơn. Xe còn được trang bị 8 túi khí trên phiên bản Plus, đảm bảo an toàn của mọi hành khách.

Dịch vụ hậu mãi cực tốt

VF 6 được nhiều người dùng trông đợi còn bởi chính sách hậu mãi “hiếm có khó tìm” của hãng xe Việt. Xe được bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km, pin bảo hành 8 năm, không giới hạn số km, vượt xa mức phổ biến trên thị trường hiện nay là 3 năm hay 100.000 km.

“VinFast phải rất tự tin về sản phẩm mới đưa ra thời gian bảo hành dài như vậy”, chuyên gia xe Chu Hữu Thọ, kênh AutoBike Vietnam, nhấn mạnh.

VinFast VF 6 được bảo hành lên tới 7 năm hoặc 160.000 km, pin bảo hành 8 năm, không giới hạn số km.

Mẫu B-SUV thuần điện còn mang lại sự an tâm lớn cho người dùng nhờ các “đặc quyền” riêng có của VinFast như: cứu hộ 24/7, dịch vụ Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging), chính sách cam kết mua lại sau 5 năm... Bên cạnh đó, Cộng đồng VinFast “phủ sóng” khắp cả nước và hoạt động rất tích cực cũng là một diễn đàn tin cậy để các chủ xe VF 6 có thể thường xuyên giao lưu, trao đổi.

Với nhiều “điểm cộng”, VF 6 được giới chuyên gia nhận định là không có đối thủ trong phân khúc B-SUV và sẽ khiến các mẫu C-SUV phải “dè chừng”. Đây hứa hẹn sẽ là mẫu “xe gia đình quốc dân” trong thời gian tới.

P.V