6 điều cần lưu ý khi lái ô tô dưới trời mưa

Lái ô tô dưới trời mưa thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm do tầm nhìn hạn chế, đường trơn, giao thông phức tạp… do đó các tài xế cần tăng cường sự tập trung đồng thời nắm vững một số lưu ý dưới đây để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên cả nước đang bước vào mùa mưa bão, đặc biệt tại một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam tình trạng mưa to đến rất to thường diễn ra vào thời điểm chiều tối gây không ít khó khăn cho người lái ô tô. Trời mưa không chỉ khiến đường trơn trượt mà còn làm cho tầm nhìn hạn chế, thậm chí rủi ro tiềm ẩn do đường ngập, giao thông phức tạp hơn.

Lái ô tô dưới trời mưa thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm

Chính vì vậy, khi khi lái ô tô dưới trời mưa các tài xế cần tăng sự tập trung đồng thời nắm vững một số lưu ý dưới đây để đảm bảo an toàn:

1. Giảm tốc độ so với bình thường

Không giống như khi thời tiết nắng ráo, trời mưa thường khiến đường trơn, tầm nhìn quan sát của người điều khiển ô tô bị hạn chế. Đặc biệt, mặt đường ướt, trơn trượt sẽ khiến quãng đường phanh (từ khi tài xế đạp phanh đến khi xe dừng lại) dài hơn so với thông thường. Điều này rất dễ dẫn đến va chạm, tai nạn. Do đó, khi trời mưa tài xế điều khiển ô tô nên giảm tốc độ so với bình thường, để giúp lái xe làm chủ tốc độ duy trì sự kiểm soát chiếc xe một cách hiệu quả trong trường hợp khẩn cấp.

2. Tăng khoảng cách với xe phía trước

Nên tăng khoảng cách với xe phía trước xa hơn bình thường

Tầm nhìn hạn chế do trời mưa sẽ làm chậm quá trình đưa ra quyết định. Do đó, nên gia tăng khoảng cách với xe phía trước xa hơn bình thường. Điều này sẽ giúp tài xế kịp xử lý nếu xe phía trước phanh gấp.

3. Luôn bật đèn

Bên cạnh việc giảm tốc độ và giữ khoảng cách, khi lái ô tô dưới trời mưa các tài xế nên chú ý luôn bật đèn chiếu sáng, kể cả ban ngày. Bởi, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù hay đèn định vị sẽ giúp các phương tiện cùng tham gia giao thông dễ nhận biết xe của bạn.

Khi lái ô tô dưới trời mưa các tài xế nên chú ý luôn bật đèn chiếu sáng, kể cả ban ngày

4. Bật cần gạt mưa, chỉnh tốc độ cần gạt phù hợp

Một trong những yếu tố góp phần đảm bảo an toàn khi lái ô tô dưới trời mưa là tầm quan sát. Vì vậy, nên bật gạt mưa để nước mưa không làm mờ kính, đảm bảo tầm nhìn của tài xế qua kính lái. Nhiều ô tô đời mới hiện nay đã được trang bị gạt mưa tự động, tuy nhiên người dùng cũng nên nắm rõ cách sử dụng, chỉnh tốc độ cần gạt phù hợp, nhanh nhạy với lượng mưa để đảm bảo tầm nhìn qua kính lái.

5. Tránh vượt xe phía trước khi không cần thiết

Vượt các phương tiện khác trong điều kiện trời mưa tầm nhìn hạn chế có thể dẫn đến tai nạn. Kể cả trường hợp xe chở nhẹ hơn bình thường. Không những vậy, việc đường trơn có thể khiến bánh xe bị trượt, dễ mất kiểm soát khi tài xế nhấn ga tăng tốc để vượt xe phía trước. Do đó, khi lái ô tô dưới trời mưa , không nên vượt xe phía trước khi không cần thiết.

6. Không lội nước sâu qua gầm xe

Trời mưa khiến nhiều đoạn đường bị ngập nước. Trước khi lái xe qua đường ngập nước, nên chú ý độ sâu mực nước. Nếu mực nước ngập cao qua sàn xe, không nên cho xe lội qua để tránh gây ảnh hưởng đến động cơ và các thiết bị điện trên xe.

Theo Thanh niên