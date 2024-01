Bọc cần số ô tô, tài xế cần lưu ý gì?

Nhiều tài xế bọc cần số ô tô với mục đích dễ cầm nắm và tăng tính thẩm mỹ, nhưng nếu sử dụng không đúng cách sẽ làm kẹt lẫy chuyển số, gây mất an toàn khi sử dụng.

Bọc cần số là phụ kiện được nhiều chủ xe ưa dùng, với mục đích tăng tính thẩm mỹ phần vô-lăng. Đối với những chiếc xe trang bị cần số làm bằng nhựa, việc bọc thêm bên ngoài một lớp chất liệu da sẽ giúp thao tác cầm nắm không bị trơn trượt.

Việc bọc cần số sẽ vô cùng dễ dàng, nhưng nếu tài xế vô tình sử dụng sai kích thước, bọc cần số sẽ trở thành nguyên nhân dẫn tới hiện tượng kẹt lẫy an toàn cần số.

Điển hình như trường hợp của anh Đào Minh (Hà Nội), chủ nhân của chiếc xe Toyota Veloz. Trong quá trình sử dụng, anh vô tình gặp lỗi không tắt được hệ thống điện và không thể khóa cửa xe. Cho rằng xe gặp lỗi hệ thống và chìa khóa bị hỏng, anh đã đem xe tới cơ sở sửa chữa để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, nhân viên kỹ thuật đã phát hiện ra lỗi đến từ vị trí cần số. Đối với những cần số dạng thẳng để đảm bảo cần số không tự di chuyển, trên cần số sẽ có một lẫy bấm an toàn.

Việc trang bị và sử dụng các loại bọc cần số sai kích thước có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Chỉ khi bấm lẫy này thì tài xế mới có thể sang số. Cũng như sau khi về số P và nhả lẫy bấm thì hệ thống sẽ nhận biết được vị trí số P và đây được gọi là cơ cấu khóa số đỗ.

Nhưng khi anh Minh lắp lên cần số một lớp bọc chất liệu da, do không vừa với cần số nên phần bọc da này đã làm kẹt lẫy an toàn. Kết quả là dù đã về số P, nhưng lẫy an toàn không nhả ra, hệ thống đã không nhận biết được vị trí số P và cơ cấu khóa số đỗ không hoạt động.

Lúc này máy tính sẽ không cho chủ xe tắt hoàn toàn hệ thống điện, cũng như không thể khóa được cửa.

Khi xảy ra trường hợp này, xe vẫn có thể đề nổ máy và di chuyển mà không cần đến chìa khóa, do hệ thống điện chưa tắt. Từ đó nếu chủ xe không chú ý và vô tình kẻ gian phát hiện thì nguy cơ mất cắp xe sẽ rất cao.

Trong trường hợp này, do cơ cấu an toàn đã bị kẹt nên cần số sẽ dễ dàng di chuyển, việc này trở nên nguy hiểm khi xe đang chạy và tài xế vô tình tác động lực lên cần số. Lúc này việc chuyển số đột ngột làm hụt tốc, giảm tốc bất ngờ gây mất an toàn giao thông và có thể gây hư hỏng hoàn toàn hộp số.

Khi trang bị thêm bọc cần số, tài xế cần lưu ý tới chất lượng và kích thước phù hợp, tránh sai kích thước dẫn tới kẹt lẫy an toàn gây ra những hậu quả nghiêm trọng không đáng có.

