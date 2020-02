Cách khử mùi khó chịu trong ôtô

Chủ xe có thể tự dọn dẹp, lau chùi hoặc nhờ garage chuyên nghiệp làm vệ sinh khi phát hiện mùi khó chịu trong cabin.

Đến garage

Nếu phát hiện mùi xăng, dầu hoặc chất làm mát trong cabin, mùi hôi có thể do trục trặc về cơ học. Tài xế cần đưa xe vào xưởng để kiểm tra. Đôi khi mùi hôi xuất phát từ chi tiết nhỏ như bộ lọc không khí cần thay thế, hoặc cần một số sửa chữa tốn kém khác.

Mùi hôi trong xe có thể từ hệ thống điều hòa, do bộ lọc không khí cần thay mới, hoặc từ những món đồ được mang vào xe. Ảnh: CarGurus

Dọn vệ sinh sạch sẽ

Nếu xác định chắc chắn mùi hôi không phải do máy móc, tài xế cần kiểm tra cabin, dọn rác, như giấy gói đồ ăn hoặc bao bì thực phẩm dưới ghế, trong các ngăn đựng đồ và cốp xe. Nên hạn chế mang đồ vật không cần thiết lên xe nhằm cải thiện không gian thoáng đãng, giúp giảm thiểu mùi hôi.

Sử dụng máy hút bụi

Ngoài việc dọn vệ sinh, tài xế nên dùng máy hút bụi để làm sạch những khe nhỏ, đảm bảo không gian nội thất sạch sẽ hoàn toàn. Nếu không có máy hút bụi chuyên dụng, có thể đưa xe tới cửa hàng rửa xe gần nhất để vệ sinh.

Nếu xe vẫn còn mùi, cần giặt các miếng thảm sàn và bọc, lót ghế (trong trường hợp ghế được bọc bằng chất liệu có thể giặt được). Có thể mua các chai hóa chất tẩy rửa thảm sàn dành riêng cho ôtô trong các cửa hàng phụ tùng xe hơi. Tuy nhiên, nên pha loãng các chất tẩy với nước, tránh sử dụng chất tẩy mạnh làm giảm tuổi thọ các chi tiết nội thất.

Baking Soda

Baking Soda có khả năng giảm thiểu mùi hôi từ thảm, hoặc mùi hôi của vật nuôi hay thuốc lá. Bằng cách rắc trực tiếp lên ghế hoặc thảm lót sàn và đợi khoảng một vài phút, mùi hôi sẽ giảm đáng kể. Nếu tàn thuốc lá là thủ phạm của mùi hôi, hãy dọn sạch gạt tàn, rắc một ít baking soda vào khay, chờ một vài phút, sau đó rửa sạch và lau khô.

Tài xế có thể sử dụng dung dịch gồm bốn muỗng baking soda hòa tan trong 250 ml nước để lau ghế, bảng điều khiển trung tâm, sàn và thảm xe.

Than củi

Than củi có khả năng hút mùi tự nhiên. Đựng một ít than vào túi nhỏ và để mở túi trong xe qua đêm có thể loại bỏ mùi hôi. Nên thay túi than thường xuyên nếu có ý định sử dụng lâu dài.

Những chất liệu có mùi hương mạnh

Tài xế có thể sử dụng các vật liệu tạo ra mùi dễ chịu như trái dứa, vỏ bưởi, vỏ quýt, hạt cà phê hay nước hoa. Cách này giúp giảm thiểu mùi hôi trong khoảng thời gian nhất định.

Theo CarGurus/VNE