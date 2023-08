Cận cảnh Hyundai Santa Fe 2024 xuất hiện nổi bật trên phố

Chiếc SUV nổi tiếng của hãng xe Hàn Quốc Hyundai Santa Fe 2024 thế hệ mới đã được bắt gặp đang chạy trên đường phố mà không có bất kỳ lớp ngụy trang nào. Xe sở hữu thiết kế ấn tượng, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Tính đến nay đã khoảng 2 tuần trôi qua kể từ khi Hyundai công bố một số hình ảnh chính thức của Santa Fe thế hệ mới. Tuy nhiên, mọi thông tin liên quan đến mẫu SUV này vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo giới mộ điệu.

Mới đây, mẫu Santa Fe đời mới đã được bắt gặp đang di chuyển trên đường phố Hàn Quốc mà không có bất kỳ lớp ngụy trang nào. Thông qua những đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh của Hyundai Santa Fe 2024, có thể thấy mẫu xe này ngoài đời thực trông đẹp hơn cả trong những bức ảnh chính thức được hãng công bố.

Đúng là thiết kế phía sau của Santa Fe thế hệ mới vẫn gây tranh cãi nhưng kiểu dáng tổng thể mang lại cảm giác mạnh mẽ và bệ vệ như Land Rover Defender 130. Trang Motor1 đánh giá, hiếm thấy có một mẫu xe nào lên đời mà được thay đổi mạnh mẽ về thiết kế như vậy, đến mức Hyundai có thể đặt một cái tên khác cho mẫu xe này.

Các thông số kỹ thuật chi tiết của Hyundai Santa Fe 2024 sẽ được công bố trong tuần tới nhưng Hyundai cho biết Santa Fe 2024 có chiều dài cơ sở lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Chiếc SUV dường như lớn hơn đáng kể so với người tiền nhiệm của nó và chúng tôi rất tò mò muốn biết xem liệu Santa Fe đời mới có thể so sánh với chiếc Palisade cỡ lớn như thế nào.

Thế hệ mới của chiếc SUV nổi tiếng của Hyundai sẽ tiếp tục kế thừa các lựa chọn động cơ của phiên bản tiền nhiệm, bao gồm hệ truyền động xăng, hybrid và plug-in hybrid. Các tùy chọn hệ thống truyền động dường như sẽ tiếp tục thế hệ trước đó với các biến thể hybrid giúp cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Hyundai sẽ trang bị cho chiếc SUV thế hệ mới nhiều tính năng và công nghệ tiên tiến. Điều này bao gồm hệ thống thông tin giải trí với màn hình 12 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, các tính năng an toàn hiện đại như màn hình quan sát điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường, cùng các nâng cấp cho những trang bị có sẵn như cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh cao cấp…

Hyundai Santa Fe 2024 được kỳ vọng sẽ mang đến một chuyến đi êm ái và thoải mái hơn với không gian nội thất và chỗ để chân rộng rãi hơn. Hyundai sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt toàn cầu cho Santa Fe thế hệ thứ 5 vào ngày 10/8 tới.

Theo autodaily.vn