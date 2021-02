“Cảnh sát giao thông sẽ xử phạt không cần giấy tờ”

Đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát trên toàn quốc được Thủ tướng phê duyệt đầu tháng 2 có tổng mức đầu tư 2.150 tỷ đồng - quy mô lớn nhất từ trước tới nay, và được chia làm ba dự án, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Dự án một do Cục Cảnh sát giao thông làm chủ đầu tư với khoảng 850 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho kết nối, chia sẻ dữ liệu camera. Hai dự án còn lại có cùng nội dung đầu tư là nâng cấp Trung tâm chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát cho Hà Nội, TP HCM, sẽ do công an của các thành phố này làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến mỗi dự án 650 tỷ đồng.