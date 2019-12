Chi tiết Porsche Panamera 4 Sport Turismo giá 6,642 tỷ tại Việt Nam

Khác biệt chính của Porsche Panamera Sport Turismo so với bản tiêu chuẩn nằm ở thiết kế đuôi xe theo dạng wagon để mở rộng không gian khoang lái, giảm đôi chút sự sang trọng so với bản sedan. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.049 x 1.428 x 1.937 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm. So với phiên bản Panamera tiêu chuẩn cao 1.423 mm, chiều cao của phiên bản Sport Turismo nhỉnh hơn 5 mm.