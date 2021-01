Chiếc Bugatti Type 57S 1937 cực hiếm được đấu giá

Ngày 19 tháng 2 tới đây một trong những chiếc xe thời chiến đáng mong đợi nhất thế giới chiếc Bugatti Type 57S 1937 cực hiếm sẽ được đấu giá sau 50 năm cất giữ

Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức tại sự kiện Bohnams Legends of the Road Sale. Theo nhà đấu giá, chiếc Type 57S ban đầu thuộc sở hữu của Robert Ropner, một thành viên của gia đình Ropner Shipping Line và được chế tạo theo yêu cầu của ông bởi hãng đóng xe Corsica of London.

Hơn nữa, chiếc xe đã được sản xuất từ năm 1969 và đã nằm trong xưởng của người chủ quá cố Bill Turnbull.

Chiếc xe sau đó được mua lại bởi người sáng lập đội đua Connaught Grand Prix của Anh, Rodney Clarke trước khi được Turnbull mua lại – người đã khôi phục nó tại xưởng của mình tại North Staffordshire, Anh.

Bonhams cho biết quá trình trùng tu đã gần hoàn tất vào thời điểm ông qua đời vào năm 2020, khi đó chiếc xe “chỉ cần một vài lắp ráp cuối cùng”. Nhà đấu giá cũng tuyên bố rằng chiếc Bugatti số khung 57503 ở trong tình trạng nguyên bản và tuyệt vời, khiến nó càng trở nên đáng mơ ước đối với những nhà sưu tập.

Với bố trí 4 chỗ ngồi, xe được trang bị động cơ cam đôi 3.3 L. Khi được sản xuất ban đầu, chiếc Type 57S là chiếc xe nhanh nhất và độc nhất có thể mua được. Mẫu xe đặc biệt này có tên gọi là Dulcie bởi vì biển số đăng ký “DUL 351” tại Anh.

Khung gầm của xe là phiên bản nhẹ đặc biệt, được làm đặc biệt choc ho chiếc Bugatti Type 57G “Tank” từng phá kỷ lục thế giới về tốc độ và vô địch giải Grand Prix của Pháp năm 1936, trong đó chỉ có 3 chiếc từng được sản xuất và chỉ có 1 chiếc còn nguyên vẹn.

Khung của một trong những chiếc 57G mất tích đã được sử dụng lại cho chiếc Type 57S 1937 này.

Lớp sơn đen của chiếc xe ở trong tình trạng gần như hoàn hảo, cũng như nội thấ da màu kem và thân xe nguyên bản. Chiếc xe cũng đi kèm với một hồ sơ lịch sử được ghi lại cực kỳ tốt mặc dù điều đó có phần kỳ vọng vào một chiếc xe danh tiếng này.

Chiếc Type 57S này được đấu giá lần đầu tiên, và Sholto Gilbertson – giám đốc của Bonhams Motor Cars UK cho biết “Đây thực sự là một ví dụ đặc biệt về một trong những chiếc xe thời tiền chiến có giá trị và đáng mơ ước nhất. Những chiếc Bugatti 57S khác đang nằm trong viện bảo tàng hoặc trong những bộ sưu tầm khác. Đây có thể là chiếc Bugatti tiền chiến cuối cùng được cất giấu”.

Chiếc xe cổ này ước tính có mức giá từ 6.700.000 USD đến 9.400.000 USD (tương đương 155 tỷ đồng đến 217 tỷ đồng).

Theo VOV