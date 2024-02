Đề xuất đấu giá biển số xe máy: Dân chơi hoan hỉ vì giá khởi điểm quá rẻ

Đa phần dân chơi biển số đẹp ủng hộ và hoan hỉ với thông tin Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy với giá khởi điểm chỉ 5 triệu đồng, một mức được cho là quá rẻ. Trước đó, đấu giá biển số ô tô đã và đang thu được lợi ích lớn.

Chỉ tốn 5 triệu đồng đặt cọc, dân chơi hoan hỉ

Bộ Công an vừa có dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB) báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới. Trong đó, Bộ Công an đề xuất luật hoá việc đấu giá biển số xe, đồng thời mở rộng đối tượng đấu giá, bao gồm cả mô tô, xe gắn máy thay vì chỉ mỗi biển số xe ô tô như đang thí điểm hiện nay.

Chơi xe máy biển số đẹp vốn là đam mê của rất nhiều người. (Ảnh: NVCC)

Theo đó, Bộ đề xuất biển số mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá với giá khởi điểm không thấp hơn 5 triệu đồng. Mỗi bước trả giá bằng 10% giá khởi điểm.

Với số lượng lớn, giá khởi điểm rẻ, biển số xe máy đẹp được kỳ vọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của người dân và giới sưu tầm.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Đỗ Văn Tú ở Mê Linh (Hà Nội) - người chuyên sưu tầm các xe máy đời cũ mang biển số VIP hoàn toàn ủng hộ đấu giá biển số xe máy, bởi chủ trương này đáp ứng đúng nhu cầu của người chơi xe máy biển số đẹp, vốn chiếm số lượng rất đông đảo.

"Người dân được công khai đấu giá biển số mình thích, lại có thêm nguồn lực cho Ngân sách Nhà nước thì sẽ mang lại lợi ích kép. Trước đây, nhiều người chơi vẫn sẵn sàng chi hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng để mua xe máy có biển số mình thích", anh Tú chia sẻ thêm.

Anh Nguyễn Hữu Dũng - chủ showroom ô tô sang Hà Tiến (Long Biên, Hà Nội), đồng thời là một tay chơi biển số ô tô đẹp có tiếng cho rằng, nếu được đấu giá cả biển số xe máy thì lượng khách tham gia sẽ đông vì giá khởi điểm 5 triệu đồng là mức thấp. Lượng người có nhu cầu sở hữu biển số xe máy đẹp rất lớn.

"Nếu tổ chức đấu giá biển số xe máy, chắc chắn tôi cũng sẽ tham gia, nhưng sẽ phải chọn lọc và chỉ đấu những biển số hạng VIP như tứ quý, ngũ quý hay ’sảnh rồng', anh Dũng chia sẻ với VietNamNet .

Trên thị trường, các giao dịch mua bán xe máy, mô tô biển số đẹp vốn rất sôi động, đặc biệt trước khi có quy định về định danh biển số cá nhân ra đời. Nhiều chiếc xe máy sau khi gắn biển đẹp có giá sang tên chuyển nhượng đắt đỏ, ví dự như tháng 7/2023, xe Yamaha Exciter đời 2010 trúng biển ngũ quý 7 ở Cà Màu được rao bán 500 triệu; xe Honda Wave Alpha trúng biển ngũ quý 6 được bán lại giá 235 triệu đồng. Kỷ lục nhất là đầu tháng 9/2022, một chiếc Vespa 946 Christian Dior biển ngũ quý 6 được rao bán với giá 3,5 tỷ đồng; tháng 8/2022, một chiếc xe Honda Super Cup C125 ở Đà Nẵng trúng biển ngũ quý 9 được trả tới 1,2 tỷ đồng...

Không nên đưa quá nhiều biển số lên sàn đấu trong một ngày

So với biển số ô tô, kho biển số xe máy lớn hơn khoảng 10 lần vì có thêm 1 ký tự trong dãy số. Tuy vậy, do giá trị thấp cùng một số đặc điểm riêng về thói quen sử dụng nên việc đấu giá biển số xe máy được giới chuyên môn nhận định sẽ khó có thể thu về được nhiều tiền như đối với biển số ô tô, trong khi lượng công việc lại lớn hơn rất nhiều.

Anh Phạm Thanh Tùng - một người chuyên sưu tầm và mua bán biển số đẹp ở Hà Nội cho rằng, đấu giá biển số xe máy nếu vẫn làm theo cách như đấu giá biển số ô tô thì website đấu giá trực tuyến rất dễ bị quá tải. Vì số lượng biển số xe máy và người truy cập cùng một thời điểm sẽ rất lớn.

Nhiều người sở hữu biển số đẹp mong muốn được thoải mái mua bán, cho tặng sau khi trúng đấu giá. (Ảnh minh hoạ: Anh Nguyễn)

"Không nên đưa hết tất cả biển vào danh sách đấu giá như biển số ô tô thời gian qua (trung bình 10.000 biển số/ngày - PV). Theo tôi, nên lọc ra chỉ những biển đẹp dạng tứ quý, ngũ quý, “sảnh tiến”, “lộc phát”, “Thần Tài”... đưa vào danh sách đấu để tránh bị loãng, tạo hiệu quả cao và cũng dễ dàng lựa chọn hơn. Mỗi ngày chỉ nên đấu giá khoảng 300-500 biển là vừa", anh Tùng nêu ý kiến.

Đồng tình với ý kiến trên, anh Đinh Mạnh Sơn (TP.HCM) cũng chỉ ra, việc đấu giá biển số xe máy sẽ cần chuẩn bị tỉ mỉ, nhiều khâu, nhiều bước hơn so với ô tô. Điều quan trọng nhất là cần nâng cấp hạ tầng đấu giá trực tuyến cũng như cải thiện như năng lực phục vụ, cấp biển số trước khi triển khai chính thức.

"Hiện nay, biển số ô tô trúng đấu giá với số lượng chỉ khoảng trên dưới 100 biển số/ngày nhưng nhiều khi, khâu chờ đợi để được lấy biển còn lâu do các khâu tiếp nhận đăng ký, dập phôi biển số. Khi cấp cho xe máy với số lượng lớn hơn, không biết tình trạng này sẽ thế nào nếu không cải thiện năng lực đáp ứng", anh Sơn đặt vấn đề.

Ngoài ra, anh Sơn cho rằng, khi đã đấu giá thành công biển số, người dân phải bỏ nhiều tiền để được sở hữu biển đẹp thì nên coi đó là một loại tài sản của người dân, người sở hữu biển số nên có đầy đủ quyền đối với tài sản của mình, đó là quyền được sở hữu, mua bán, cho tặng,... thay vì chỉ được mua bán 1 lần như quy định hiện nay đối với biển số ô tô trúng đấu giá.

Hiện nay, đấu giá biển số ô tô đã không còn xa lạ với người dân. Sau 30 năm với nhiều lần đề xuất, nghiên cứu, hình thức đấu giá biển số xe ô tô đã được Quốc hội thông qua và áp dụng thí điểm từ ngày 15/9/2023, đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo Bộ Công an, tính đến giữa tháng 2/2024, đã có 15.185 biển số xe ô tô được đấu giá trực tuyến thành công, trong đó có 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá được khách hàng nộp với số tiền gần 1.400 tỷ đồng.

Nhiều chiếc biển số ô tô đẹp đã liên tiếp lập kỷ lục về mức trả giá như biển 30K-999.99 của Hà Nội được trả tới 75,275 tỷ đồng trong phiên đấu ngày 13/1/2024, biển số 88A-666.66 của Vĩnh Phúc được trả tới 29,43 tỷ đồng trong phiên đấu ngày 2/1/2024...

Theo VNN