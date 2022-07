Giá lăn bánh dưới 1 tỉ đồng, chọn Honda HR-V hay Toyota Corolla Cross?

Ra mắt thế hệ mới, Honda HR-V hứa hẹn sẽ là đối thủ xứng tầm vớiToyota Corolla Cross, mẫu SUV đô thị luôn nằm trong top xe bán chạy của phân khúc suốt gần 2 năm, kể từ khi gia nhập thị trường ôtô Việt Nam.

Honda HR-V góc cạnh, nam tính; Toyota Corolla Cross hiện đại, trẻ trung

Thiết kế ngoại thất của Honda HR-V mới hấp dẫn hơn bản cũ, phong cách của xe cũng thể thao hơn với kiểu đuôi xe tương tự thiết kế SUV-Coupe. Đèn pha LED thanh mảnh hơn và thiết kế liền khối lưới tản nhiệt dạng kim cương. Đèn định vị LED đặt trên. Nhìn ngang, thân xe thiết kế trông hài hòa và bắt mắt hơn bản cũ.

.

Toyota Cross.

Điểm nhấn ấn tượng nhất ở phía sau là cụm đèn hậu. Phần đèn chính thiết kế dạng LED cấu hình 3D khá bắt mắt, 2 bên được nối liền nhau bởi dải đèn LED sắc nét. Các chi tiết ốp dưới gầm xe sơn nhựa bóng khá lạ mắt.

Trong khi đó, đối thủ Toyota Corolla Cross lại mang phong cách chắc chắn, sang trọng hơn.

Đầu xe sở hữu một thiết kế mạnh mẽ, liền mạch được nhấn mạnh bởi đường gân nổi hai bên hông qua chắn bùn phía trước. Cụm lưới tản nhiệt hình thang được thiết kế khá theo phong cách trẻ trung đi cùng với những mảng gồ cao ở đầu xe tạo cảm giác cơ bắp, khỏe khoắn.

.

Honda HR-V

Ở phần đuôi của Toyota Corolla Cross thì được trang bị cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED. Xe có ăng-ten kiểu vây cá mập cùng cánh lướt gió phía trên đi kèm với đèn báo phanh trên cao.

Về kích thước, Toyota Corolla Cross (4.460 x 1.825 x 1.620mm) đang có lợi thế hơn khi sở hữu chiều dài thân xe, chiều rộng và chiều cao nhỉnh hơn Honda HR-V (4.385 x 1.790 x 1.590mm) một chút. Mặc dù ở thế hệ mới, HR-V cũng đã có sự cải thiện về kích thước so với đời cũ.

Bù lại, Honda HR-V lại có khoảng sáng gầm (181mm) cao hơn tới 20 mm so với đối thủ Corolla Cross (161mm), giúp HR-V có khả năng vượt chướng ngại vật, off-road tốt hơn.

Corolla Cross chiếm ưu thế với nội thất rộng rãi

Sở hữu chiều dài cơ sở nhỉnh hơn, vậy nên Toyota Corolla Cross cũng có không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn.

Ngoài ra, xe còn được trang bị loạt tiện nghi hiện đại như màn hình trung tâm cảm ứng 7 inch hoặc 9 inch, tuỳ phiên bản. Hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Hệ thống điều hoà tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau, ổ cắm USB...

.

Khoang lái và nội thất của Cross.

Không kém cạnh, Honda HR-V cũng có nhiều thay đổi với thiết kế được tối giản hoá theo phương ngang khiến không gian nội thất thanh thoát và tinh tế hơn. Đi cùng với đó là những tiện nghi đáng kể như màn hình giải trí trung tâm 8 inch, điều hoà tự động với cửa gió thiết kế mới tối ưu luồng gió trong xe, công nghệ Honda Connect, không gian ngồi tối ưu hơn,...

.

Nội thất của HR-V

Đặc biệt, Honda HR-V ghi điểm hơn với hệ thống Honda Connect , cho phép người dùng kết nối và quản lý xe ở bất kỳ đâu thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Thuận tiện cho việc chẩn đoán các vấn đề về xe, nhắc nhở lịch bảo dưỡng, tìm xe trong bãi đỗ, thông tin hành trình...

Vận hành và trang bị an toàn tương đồng

Về sức mạnh , Cả 2 phiên bản Honda HR-V đều sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L có sức mạnh 174 mã lực, mô men xoắn tối đa 240 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Trong khi đó, cả ba bản Corolla Cross đều trang bị động cơ 1.8 với bốn xi-lanh thẳng hàng (I4), dẫn động cầu trước cho ra công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm. Bản 1.8HV kết hợp hai máy, máy xăng 1.8 công suất 97 mã lực và mô-men xoắn 142 Nm; mô tơ điện tạo ra 71 mã lực và 163 Nm. Hộp số tự động vô cấp trên cả ba bản.

Về cơ bản, sức mạnh giữa khối động cơ tăng áp 1.5 của Honda HR-V và động cơ hybrid 1.8 của Toyota Corolla Cross là gần như tương đương. HR-V nhỉnh hơn

Về trang bị an toàn, nếu như Toyota Corolla Cross có gói an toàn cao cấp Toyota Safety Sense, thì Honda HR-V cũng được trang bị gói an toàn Honda Sensing.

Còn lại là những trang bị an toàn tương đồng như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp.

Đánh giá

Mỗi xe sẽ mang cho mình một thế mạnh riêng, nếu như Honda HR-V 2022 thích hợp với khách hàng trẻ thành đạt, yêu thích phong cách thể thao.

Thì ở phía đối diện, Toyota Corolla Cross lại nhắm tới đối tượng khách hàng trung tuổi, những người đam mê và thích trải nghiệm lái thú vị, đề cao công nghệ xanh, tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Theo Laodong