Giá lăn bánh Kia Morning sau hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ

Từ ngày 1/12/2021 – 31/5/2022, khách hàng mua ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, trong đó bao gồm cả mẫu xe cỡ nhỏ hạng A - Kia Morning.

Tại Hà Nội, khách hàng chỉ cần từ 335 triệu đồng để lăn bánh mẫu xe cỡ nhỏ hạng A - Kia Morning sau khi được giảm 50% lệ phí trước bạ

Kia Morning tại Việt Nam đang được phân phối với 6 phiên bản có giá niêm yết dao động từ 304 - 439 triệu đồng.

Thông thường, mức thu lệ phí trước bạ đối với các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước từ 10 - 12% tuỳ từng địa phương. Nhưng sau khi được giảm 50% lệ phí trước bạ, khách hàng chỉ cần nộp ở mức từ 5 - 6%, tương ứng với mức tiền giảm từ 15,2 - 26,3 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản và tuỳ từng địa phương khách hàng đăng ký xe.

Theo tìm hiểu của PV, hiện các đại lý ô tô Kia tại Hà Nội vẫn có chương trình ưu đãi dành cho Kia Morning, trong đó, 3 phiên bản MT, X-Line và GT-Line giảm 10 triệu đồng. Tuy nhiên, 3 phiên bản AT gồm: Morning AT, AT Deluxe và AT Luxury không nhận được ưu đãi.

Ngoài ra, khách hàng mua Kia Morning thời điểm này còn được tặng các phụ kiện như: thảm sàn, lót cốp, bộ cứu hộ, dán film, GPS định vị.

Xe Giao thông sẽ tính giá lăn bánh Kia Morning sau khi được giảm 50% lệ phí trước bạ tại Hà Nội dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe phải trả để ra được biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh sẽ thấp hơn.

Theo Báo Giao thông