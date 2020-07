Giá xe Honda CR-V 2020 bản lắp ráp dưới 1,12 tỷ

Phiên bản cao nhất của CR-V lắp ráp trong nước sẽ ở ngưỡng khoảng 1,118 tỷ, tăng 25 triệu so với bản cũ.

CR-V bản lắp ráp trong lễ xuất xưởng tại nhà máy hôm 20/7.

Thông tin trên được một quản lý của hãng tiết lộ trong lễ xuất xưởng chiếc CR-V phiên bản lắp ráp trong nước hôm 20/7, tại nhà máy của Honda ở Vĩnh Phúc.

Xe sẽ ra mắt thị trường vào 30/7 và bán ra sau đó.

CR-V có 3 phiên bản E, G, L như thông tin đã lộ diện cách đây không lâu, bản LSE cao cấp nhất sẽ ra mắt thời gian tới.

Mức giá mà Honda đặt cho CR-V sẽ không quá 1,12 tỷ, trong đó bản L cao nhất nằm ở ngưỡng 1,118 tỷ, tức tăng 25 triệu so với hiện nay.

Giá hai bản E và G chưa được tiết lộ.

Mức tăng giá nhẹ của CR-V đến từ những trang bị công nghệ an toàn, tiện nghi được cộng thêm ở phiên bản mới này, đặc biệt là gói Honda Sensing , những công nghệ an toàn dùng radar, bao gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).

Honda Việt Nam bắt đầu bán CR-V từ 2008 dưới dạng lắp ráp. Đến 2017, hãng này chuyển sang nhập khẩu từ Thái Lan để đón mức thuế nhập khẩu 0% từ các nước ASEAN. Đến nay, hãng xe Nhật lại đưa chiếc crossover cỡ C quay lại lắp ráp.

Một quản lý khác tiết lộ, thời gian từ khi quyết định quay lại lắp ráp tới lúc xuất xưởng CR-V là khoảng 15 tháng, trong khi thông thường cần 25 tháng, với nhiều khó khăn trong việc đàm phán với hãng mẹ tại Nhật.

Sản xuất ở Việt Nam chi phí cao hơn so với tại Thái Lan, trong khi sản lượng ở Thái Lan đang giảm sút, nên việc nhiều hãng ở Việt Nam đưa xe về lắp ráp trong nước sẽ khiến nhà máy ở Thái thêm khó khăn. Lợi ích lớn nhất của việc lắp ráp là chủ động nguồn cung và đặc biệt là đúng theo định hướng của Chính phủ.

Theo Nguyên Khoa/VnExpress