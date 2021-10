Hàng loạt mẫu xe ôtô giảm giá sâu kích cầu thị trường mua sắm cuối năm

Càng về cuối năm, nhiều hãng xe và đại lý liên tiếp tung ra các chương trình khuyến mãi kích cầu bán hàng bằng cách tặng phí trước bạ, gói phụ kiện hay giảm giá lên tới cả trăm triệu đồng.

Các đại lý, hãng xe đang ồ ạt giảm giá các mẫu xe của mình trong những tháng cuối năm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ảnh hưởng của dịch bệnh nhiều tháng đã khiến cho doanh số ôtô tại thị trường Việt Nam sụt giảm mạnh, do vậy các hãng xe và đại lý phải liên tiếp kích cầu người tiêu dùng bằng cách giảm giá những mẫu xe hàng tồn cũng như những mẫu mới để chạy nước rút cuối năm.

Xe phân khúc ‘hot’ đua giảm giá

Các mẫu xe ôtô phân khúc sedan hạng B,C được coi là thường xuyên bán chạy và đứng top doanh số như Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Cerato… đang được giảm giá khá cao, từ 25-65 triệu đồng.

Cụ thể, các đại lý bán xe Kia đang đưa ra chương trình giảm giá lên tới 65 triệu đồng đối với toàn bộ mẫu xe Kia Cerato để dọn hàng, đón Kia K3 mới về (Kia Cerato phiên bản đổi tên). Trong số đó, phiên bản Cerato 1.55 MT có giá cũ 544 triệu đồng/chiếc, nay giảm còn 499 triệu đồng/chiếc (giảm 45 triệu đồng), rẻ ngang với một chiếc sedan hạng B. Phiên bản cao cấp nhất là 2.0 AT Premium thì giảm 65 triệu đồng, kéo giá từ 685 triệu đồng xuống còn 620 triệu đồng/chiếc.

Kia Cerato là mẫu sedan hạng C đang được lắp ráp trực tiếp tại thị trường Việt Nam với nhiều tháng đứng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất. Trong tháng Chín, Cerato bán ra 506 xe và xếp ở vị trí thứ 9, cạnh tranh với Honda Civic, Mazda 3, Toyota Corolla Altis trong cùng phân khúc.

Cùng với đó, đợt này toàn bộ các mẫu xe Mazda 2, trong đó phiên bản 1.5 Premium cũng được giảm giá sâu nhất bao gồm 30 triệu đồng tiền mặt và bảo hiểm vật chất trị giá 7 triệu đồng, sau khuyến mãi giá xe từ 599 triệu đồng xuống còn 557 triệu đồng/chiếc. Ngoài ra, các mẫu xe khác như Toyota Vios, Hyundai Accent cũng được giảm giá từ 25-35 triệu đồng thông qua việc giảm 50% phí trước bạ và tặng camera hành trình, gói bảo hiểm…

Còn đối với phân khúc hạng A vốn ít khuyến mại nhất nay cũng đã chạy theo cuộc đua giảm giá. Theo đó, các mẫu xe Hyundai Grand i10 phiên bản mới nhất cũng đang giảm từ 25-32 triệu đồng. Cụ thể, Hyundai Grand i10 2021 hatchback 2 bản 1.2 MT và 1.2 AT giảm 30 triệu đồng, giá từ 380-435 triệu đồng giảm xuống còn 357-405 triệu đồng/chiếc. Phiên bản i10 sedan cũng được giảm giá 32 triệu đồng cho phiên bản 1.2 AT, giá đang từ 455 triệu đồng xuống 423 triệu đồng/chiếc. Bên cạnh đó, mẫu xe ‘hot’ đứng đầu doanh số ôtô nhiều tháng liền VinFast Fadil cũng vẫn đang được duy trì giảm 10% (so với giá niêm yết) cùng gói bảo dưỡng trị giá 7,8 triệu đồng khi mua hình thức online.

Xe trên 1 tỷ đồng giảm cả trăm triệu

Trong dịp này, các mẫu xe SUV, crossover có giá trị lớn trên 1 tỷ đồng cũng được các nhà sản xuất, đại lý xe giảm giá cực sâu, có những mẫu lên đến cả trăm triệu đồng để chạy đua doanh số cuối năm.

Các đại lý Ford tại Hà Nội đang triển khai chương trình ưu đãi, mạnh tay giảm giá cho mẫu SUV Ford Everest từ 90-105 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản. Trong số đó, phiên bản Titanium 4x2 giảm 95 triệu đồng, giá bán còn 1.086 triệu đồng/chiếc, phiên bản Titanium 4WD giảm 105 triệu đồng, giá bán còn 1.294 triệu đồng/chiếc, trong khi phiên bản Sport giảm thấp hơn, 90 triệu đồng, giá bán còn 1.022 triệu đồng/chiếc.

Mẫu xe Kia Sorento bản hoàn toàn mới cũng đã hạ nhiệt và giảm giá sâu. (Ảnh nguồn: Kia Yên Nghĩa)

Thaco Việt Nam cũng vừa “chơi lớn” khi mạnh tay điều chỉnh, giảm giá xe Kia Sorento lên đến 40-100 triệu đồng tiền mặt. Trong số các phiên bản giảm giá, mẫu 2.5G Luxury một cầu, máy xăng có mức giảm nhiều nhất, 100 triệu đồng. Hai bản thấp nhất của mỗi dòng máy dầu và máy xăng đều về mức 999 triệu đồng/chiếc. Mức giá được cho là thấp kỷ lục từ trước đến nay.

Sau giai đoạn đầu mở bán hồi cuối 2020 với lượng tiêu thụ tăng liên tục, doanh số Sorento nay đã hạ nhiệt dần. Sau 9 tháng của năm 2021, Sorento bán 3.596 xe, xếp thứ hai trong phân khúc SUV hạng D, đứng đầu là Hyundai SantaFe với 7.397 chiếc.

Cũng trong dịp này, hãng xe Việt VinFast tiếp tục khuyến mãi kích cầu đối với các mẫu xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 với mức giảm lên tới 100 triệu đồng và hỗ trợ phí trước bạ cũng như kèm theo các gói bảo dưỡng. Giống như VinFast, một số mẫu xe khác như Subaru Forester, Mitsubishi Pajero Sport, Honda CR-V… cũng đang tiếp tục được ưu đãi 50-100% phí trước bạ, tương đương 80-229 triệu đồng tùy phiên bản....

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9/2021, toàn thị trường có 13.537 xe được bán ra, tăng 52% so với tháng 8/2021 và giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một tín hiệu đáng mừng của toàn thị trường sau nhiều tháng “bết bát” doanh số vì dịch bệnh./.

Theo Minh Hiếu (Vietnam+)