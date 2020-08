Honda CR-V 2020 bản cao cấp nhất có gì để cạnh tranh?

Những chiếc Honda CR-V 2020 đã có mặt tại các đại lý tại Việt Nam với giá bán 1,118 tỉ đồng cho phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này.

Honda CR-V 2020 phiên bản cao nhất 1.5 lít có giá 1,118 tỉ đồng

Về kích thước, Honda CR-V 2020 có chiều dài tổng thể tăng thêm 39 mm so với thế hệ cũ, kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.623 x 1.855 x 1.679 (mm), khoảng sáng gầm xe 198 mm, la-zăng thiết kế mới kích thước 235/60R18.

Ngoại hình Honda CR-V 2020 có nhiều điểm tương đồng với thế hệ cũ, tuy nhiên xe được trang bị thêm ốp cản trước, cản sau và mâm xe mới. Đèn pha và cos của Honda CR-V 2020 vẫn không thay đổi như dạng halogen ở bản E và LED ở hai bản G và L.

Hệ thống đèn LED trên Honda CR-V phiên bản cao cấp nhất 1.5 lít

Tất cả đền chiếu sáng của xe đều có tính năng thích ứng tự động nằm trong hệ thống Honda Sensing. Bên cạnh đó, toàn bộ đèn sương mù của 3 phiên bản Honda CR-V 2020 đều là dạng LED thay vì halogen như ở Honda CR-V bản E, CR-V bản G thế hệ cũ. Ngoài ra, phiên bản L được trang bị đầy đủ tính năng đá chân mở cốp tương tự như xe tại thị trường Thái Lan.

Về nội thất, Honda đã nâng cấp mặt đồng hồ ở bản E từ dạng analog lên kỹ thuật số digiatal cho phép thao tác nén, lưu trữ, xử lý và truyền tải âm thanh dễ dàng. Phiên bản cao cấp hơn vẫn có màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Apple Carplay/Android Auto, 8 loa, điều hòa tự động 2 vùng. Phiên bản thấp trang bị màn hình thường 5 inch không kết nối Internet, 4 loa. Ở phiên bản L có bổ sung sạc điện thoại không dây và mở cốp rảnh tay...

Khoang nội thất Honda CR-V 2020 không có nhiều thay đổi trong thiết kế

Về động cơ, Honda CR-V 2020 giữ nguyên so với phiên bản cũ vẫn là khối động cơ tăng áp 1,5 lít có công suất cực đại 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 240 Nm tại dải vòng tua từ 2.000 - 5.000 vòng/phút, đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT ứng dụng công nghệ Earthdreams tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện thử nghiệm trên đường hỗn hợp của xe ở mức 6,9 lít/100 km.

Honda có bổ sung thêm tính năng an toàn Honda Sensing - Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến lần đầu ứng dụng trên dòng xe ô tô Honda tại Việt Nam. Hệ thống này bao gồm 5 công nghệ hiện đại gồm: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).

Honda CR-V 2020 chuyển sang lắp ráp trong nước và tăng giá bán so với xe nhập khẩu trước đó

Honda CR-V 2020 tại Việt Nam với công nghệ mới - được kỳ vọng rút ngắn khoảng cách về “option” so với 2 đối thủ đang lăm le phía dưới trong bảng xếp hạng doanh số là Mazda CX-5 và Hyundai Tucson, đồng thời “đe dọa” các mẫu SUV/Crossover sắp tung ra thị trường như Toyota Corolla Cross... điều này hứa hẹn cuộc đua tranh đầy thú vị trong phân khúc này.

Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V 2020 vẫn có 3 phiên bản tùy chọn gồm E, G và L với giá bán đề xuất từ 998 triệu đến 1,118 tỉ đồng. Đặt cạnh các phiên bản trước đây, mức giá của đời xe mới tăng từ 15 - 25 triệu đồng.

Theo Thanh Niên