Honda Jazz thế hệ mới giá từ 14.200 USD

Những mẫu xe cỡ nhỏ, SUV, minivan giành giải thưởng ôtô tốt nhất do US News & World Report đánh giá dựa trên chất lượng và giá trị. Chất lượng của mỗi mẫu xe xác định bằng tổng điểm trong bảng xếp hạng xe hơi. Điểm số đó xác định bởi dữ liệu an toàn và độ tin cậy, cũng như đánh giá từ các chuyên gia. Trong khi giá trị được đo bằng tổng chi phí sử dụng năm năm, dựa trên báo cáo của Vincentric , cùng với giá giao dịch của TrueCar .