Hưởng ưu đãi “khủng”, VinFast VF 5 Plus hút khách dịp 20/11

Chương trình ưu đãi đặc biệt tri ân các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam của VinFast đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giáo viên và các cán bộ công tác trong ngành giáo dục, trong đó 90% đơn hàng ô tô đang tập trung vào mẫu xe cỡ nhỏ VinFast VF 5 Plus.

Chương trình tri ân do VinFast phối hợp với ngân hàng BIDV triển khai mang đến cho các thầy cô giáo nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua ô tô điện trong tháng 11 và tháng 12/2023, như giảm 3% giá xe, miễn phí một năm thuê pin, được hưởng lãi suất cố định chỉ 7,3%/năm trong 18 tháng đầu tiên và tối đa 8%/năm trong thời gian tiếp theo khi vay trả góp để mua xe. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thầy cô giáo trên khắp cả nước.

“Không thể tìm được mẫu xe nào tốt hơn VF 5 Plus với giá này”

Là một giáo viên trung học ở Hà Nội, anh Trần Đức Giang rất háo hức với chương trình tri ân những người làm trong ngành giáo dục do VinFast và BIDV tổ chức. Đây là chương trình duy nhất của một hãng xe dành riêng cho những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Anh Giang cho biết, nhờ có chương trình này anh mới có cơ hội sở hữu mẫu xe VF 5 Plus mà anh chú ý lâu nay.

VinFast VF 5 Plus vận hành mượt mà và linh hoạt giữa phố đông.

Với giá niêm yết 458 triệu đồng (chưa bao gồm pin), giá xe VF 5 Plus sau ưu đãi 3% chỉ còn hơn 444 triệu đồng. Được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ, nên chi phí lăn bánh của VF 5 Plus tại Hà Nội chỉ gần 465 triệu đồng.

“Ở tầm giá này, không thể tìm được mẫu xe nào với trang bị và vận hành được như VF 5 Plus”, anh Giang khẳng định.

Là một giáo viên Vật lý, anh Giang hiểu rõ sự vượt trội của VF 5 Plus về công suất, trang bị an toàn và các tính năng thông minh so với xe xăng cùng phân khúc. Anh Giang lựa chọn phương án thuê pin để được hưởng thêm ưu đãi một năm miễn phí của VinFast. Với những người khác mua xe kèm pin, VinFast sẽ chiết khấu thẳng 19,2 triệu đồng vào giá xe (tương đương với một năm phí thuê pin).

Dòng xe Giá niêm yết Giá xe sau ưu đãi 3% Số tiền trả trước (tương đương 20% giá trị xe) Số tiền trả hàng tháng VF 5 Plus (Thuê pin) 458.000.000 444.260.000 88.852.000 ~ 6.200.000 VF 5 Plus (Mua pin) 538.000.000 502.660.000 100.532.000 ~7.000.000

Bảng giá VF 5 Plus khi áp dụng chính sách ưu đãi của VinFast nhân ngày 20/11 và phương án tài chính khi mua xe trả góp.

Nhiều người “chốt đơn” VF 5 Plus dịp này cũng lựa chọn phương thức mua xe trả góp, nhờ chính sách quá tốt mà VinFast và BIDV đang cung cấp. Cụ thể, các thầy cô giáo và cán bộ ngành giáo dục khi mua ô tô điện VinFast từ ngày 1/11 đến hết năm nay có thể vay tới 80% giá trị xe, thời hạn vay tối đa 6 năm. Nhờ đó, chỉ cần bỏ ra hơn 88 triệu đồng đối ứng ban đầu và trả góp hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, các thầy cô đã có thể sở hữu ngay một chiếc VF 5 Plus thuê pin.

BIDV cam kết cố định lãi suất cho vay chỉ 7,3%/năm trong 18 tháng đầu tiên và tối đa 8%/năm trong thời gian còn lại. Trong trường hợp lãi suất trên thị trường tăng cao hơn mức 8%/năm, VinFast sẽ hỗ trợ chi trả phần chênh lệch; còn nếu lãi suất giảm xuống thấp hơn 8%/năm, các thầy cô sẽ được hưởng theo lãi suất thực tế. Chính những cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ này của VinFast và BIDV đã tiếp thêm động lực cho các thầy cô giáo lựa chọn mẫu ô tô điện VF 5 Plus làm bạn đồng hành đến trường mỗi ngày trong thời gian tới.

VF 5 Plus - càng đi càng rẻ, càng sạch

Chị Hoàng Quỳnh Hương, một giáo viên dạy Văn tại TP Vinh (Nghệ An) cho biết, chị chọn mua xe VinFast VF 5 Plus dịp này không chỉ vì được ưu đãi lớn mà còn vì đây là một trong những mẫu xe có chi phí vận hành rẻ và dễ sử dụng nhất hiện nay. Theo tính toán của các chuyên gia xe, chi phí sử dụng của VF 5 Plus chỉ khoảng 360 đồng/km, rẻ ngang một mẫu xe máy xăng. Trong khi đó, đặc thù của xe điện giúp cho việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng cũng đơn giản với ngay cả những “lái mới” hoặc “lái nữ” ít kinh nghiệm.

Chi phí nuôi xe tiết kiệm là lý do VF 5 Plus được nhiều thầy cô giáo lựa chọn

Mua xe được hưởng ưu đãi, chi phí vận hành rất rẻ, nhưng niềm vui lớn nhất của các thầy cô là xe không hề phát thải, không ảnh hưởng tới các em học sinh xung quanh, qua đó gián tiếp khơi gợi cho các em ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen sống xanh và lành mạnh ở giới trẻ.

“Khi là học sinh, điều may mắn nhất với các em là không chỉ được thầy cô truyền dạy kiến thức, mà còn dạy cho các em cách sống để trở thành một người văn minh. Làm nghề giáo, tôi luôn cố gắng làm gương cho các em”, chị Hương chia sẻ.

Mới sử dụng VF 5 Plus được ít ngày, chị Hương rất vui vì các em học sinh và người thân trong gia đình đều yêu thích mẫu xe này.

“Xe điện rất sạch, sạch trường, sạch nhà, sạch ngõ và sạch cả bầu không khí để mọi người hít thở. Tôi hy vọng sẽ ngày càng nhiều người chuyển sang sử dụng xe điện để góp phần giúp cho môi trường sống ngày càng trong lành hơn”, chị Hương nói tiếp.

Chương trình tri ân các nhà giáo Việt Nam của VinFast và BIDV sẽ còn kéo dài đến hết ngày 31/12/2023, mang đến cơ hội tốt để các thầy cô có thể sở hữu những chiếc xe điện chất lượng, tin cậy với chi phí tối ưu. Đây sẽ là những bạn đường tuyệt vời đồng hành cùng các thầy cô trên hành trình “trồng người”.

P.V