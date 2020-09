Hyundai Grand i10 trở lại ngôi đầu phân khúc xe hạng A

VinFast Fadil không còn giữ vị trí dẫn đầu về doanh số xe hạng A trong tháng 8.

Do ảnh hưởng của tháng Ngâu nên doanh số của thị trường ôtô bị giảm đi khá nhiều. Phân khúc xe hạng A có sự thay đổi ở 2 vị trí đầu tiên, Hyundai Grand i10 trở lại ngôi đầu bảng sau 3 tháng xếp sau VinFast Fadil.

Tính đến thời điểm hiện tại, phân khúc xe hạng A tại Việt Nam có 5 mẫu xe đang được phân phối là VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo và Honda Brio. Hai mẫu xe Mitsubishi Mirage và Suzuki Celerio đã bị khai tử do doanh số không được như kỳ vọng của hãng.

1. Hyundai Grand i10: 1.088 chiếc

Mẫu xe đến từ Hàn Quốc đã quay trở lại ngôi vương sau 3 tháng xếp vị trí thứ 2. Doanh số của Hyundai Grand i10 giảm 198 chiếc so với tháng 7 (1.286 chiếc), Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, doanh số Hyundai Grand i10 đạt 8.788 chiếc.

TC Motor đang phân phối Grand i10 với 2 biến thể sedan và hatchback, đi kèm tùy chọn động cơ 1.0L (không áp dụng cho biến thể sedan) hoặc 1.2L. Động cơ 1.0L sản sinh công suất 65 mã lực và mô-men xoắn cực đại 94 Nm, động cơ 1.2L sản sinh công suất 85 mã lực và mô-men xoắn cực đại 119 Nm.

Giá bán của Hyundai Grand i10 biến thể hatchback dao động 315-405 triệu đồng cho 6 phiên bản, biến thể sedan có 3 phiên bản với giá bán dao động 350-415 triệu đồng.

2. VinFast Fadil: 849 chiếc

Doanh số giảm khoảng 46%, tương đương 728 chiếc so với tháng 7 khiến VinFast Fadil nhường lại ngôi đầu cho Hyundai Grand i10. Tính từ tháng 5 đến nay, VinFast đã giao đến tay khách hàng 4.946 xe Fadil.

VinFast Fadil đang được bán trên thị trường với 3 phiên bản tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp. Tất cả phiên bản đều sử dụng chung động cơ xăng 1.4L, 4 xy-lanh thẳng hàng. Khối động cơ này sản sinh công suất 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 128 Nm.

VinFast đang phân phối mẫu xe hạng A này với mức giá lần lượt là 425 triệu đồng (tiêu chuẩn), 459 triệu đồng (nâng cao) và 499 triệu đồng (cao cấp). Để kích cầu thị trường sau tháng Ngâu, Fadil đang được áp dụng khuyến mại giảm 10% cho khách hàng mua xe trả thẳng trong tháng 9.

3. Kia Morning: 438 chiếc

Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng vẫn là Kia Morning. Doanh số của Kia Morning giảm 25% so với tháng 7, tương đương 143 chiếc. Từng được xem là đối thủ trực tiếp của Hyundai Grand i10, tuy nhiên doanh số hiện tại của Kia Morning chưa bằng 50% đối thủ đồng hương.

Mẫu xe đô thị này có tổng cộng 4 phiên bản là MT, AT, AT Deluxe và AT Luxury. Xe được trang bị khối động cơ Kappa 1.25L, sản sinh công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 120 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Kia Motors Việt Nam phân phối Morning với giá bán khởi điểm 299 triệu đồng (MT), giá bán cao nhất 383 triệu đồng (AT Luxury). Kia Morning là mẫu xe có giá bán khởi điểm rẻ nhất trong phân khúc xe đô thị hạng A.

4. Toyota Wigo: 231 chiếc

Đây là mẫu xe hạng A có doanh số giảm ít nhất so với tháng 7, doanh số của Toyota Wigo chỉ giảm 36 xe. Cộng dồn 8 tháng năm nay, doanh số của Wigo đạt 1.333 chiếc, thấp nhất trong phân khúc xe hạng A.

Toyota Wigo tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia với 2 phiên bản là 1.2 MT và 1.2 AT. Xe sử dụng động cơ xăng 3NR-VE, sản sinh công suất 87 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 108 Nm tại 4.200 vòng/phút.

Wigo 2020 đang được bán ở Việt Nam với giá 352 triệu đồng (1.2 MT) và 384 triệu đồng (1.2 AT), mức giá này cao hơn 7-21 triệu đồng so với thế hệ cũ. Để dọn kho Wigo thế hệ cũ, Toyota Việt Nam đang áp dụng chương trình khuyến mãi tặng phụ kiện hoặc giảm lãi suất khi mua xe trả góp cho các mẫu xe Wigo sản xuất trước tháng 3.

5. Honda Brio: 63 chiếc

Vị trí cuối bảng xếp hạng tiếp tục là Honda Brio. Mẫu xe hạng A đến từ Honda có doanh số tháng 8 giảm hơn 60%, tương đương 92 chiếc, so với tháng 7. Trở ngại lớn nhất của mẫu xe này so với các đối thủ trong phân khúc là giá bán cao ngang ngửa các mẫu xe hạng B nhưng lại không có nhiều ưu đãi.

Honda Brio đang được bán với 3 phiên bản là G, RS và RS 2 màu. Tất cả phiên bản đều sử dụng động cơ 1.2L SOHC, sản sinh công suất 89 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại 4.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Honda Việt Nam đang phân phối Brio với giá từ 418 triệu đồng cho phiên bản G, phiên bản RS có giá 450 triệu đồng, phiên bản RS 2 màu có giá bán 452-454 triệu đồng.

