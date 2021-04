Mazda CX-3 và CX-30 ra mắt, giá từ 629 và 839 triệu đồng

CX-3 và CX-30 sẽ lấp đầy dải sản phẩm crossover ở phân khúc thấp, nơi mà Mazda vẫn để trống nhiều năm qua.

Sáng 20/4, Thaco ra mắt hai mẫu xe crossover cỡ nhỏ mới tại nhà máy ở Chu Lai, CX-3 và CX-30. Cả hai sản phẩm đều nhập khẩu từ Thái Lan giống Mazda2, thay vì lắp ráp trong nước như các mẫu xe khác của Mazda.

Về cơ bản, CX-3 nằm dưới CX-5 để hoàn thiện và dải sản phẩm gầm cao, từ CX-3 tới CX-8. Trong khi đó CX-30 là một mẫu xe cỡ lửng khai phá phân khúc của Mazda, tất nhiên trên thị trường đã có sẵn đối thủ.

CX-3 - crossover cỡ B giá 629-709 triệu đồng

Mazda CX-3. Ảnh: Đắc Thành

CX-3 ra mắt thị trường thế giới từ năm 2015, phát triển cùng nền tảng Mazda2. Vì vậy, định vị CX-3 là một chiếc crossover cỡ B. Chiều dài cơ sở của CX-3 là 2.570 mm, đúng bằng Mazda2. Các kích thước khác lần lượt dài 4.275 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.535 mm. Xe ngắn hơn 45 mm nhưng rộng hơn 70 mm so với Mazda2.

Trong cùng phân khúc B, Kona có kích thước 4.165 x 1.800 x 1.565 mm, trục cơ sở 2.600 mm. Như vậy CX-3 có trục cơ sở ngắn hơn, hẹp hơn và thấp hơn nhưng dài hơn so với đối thủ nhà Hyundai. Nếu so với Kia Seltos thì CX-3 nhỏ hơn ở mọi kích thước. Cách cấu trúc này không lạ, bởi Mazda2 cũng tương tự so với các đối thủ ở phân khúc B như Vios, City hay Accent.

Thiét kế CX-3 không lạ, đường nét như một chiếc CX-5 thu nhỏ. Phần lưới tản nhiệt vẫn sử dụng các thanh ngang, tương tự thiết kế trên CX-5 thế hệ cũ chứ không phải dạng lưới nhiều mắt như CX-5 hiện tại hay CX-30 mới.

Cũng giống như đàn anh Mazda2, CX-3 được cung cấp nhiều trang bị như phanh tay điện tử hỗ trợ giữ phanh tự động kết nối Apple CarPlay và Android Auto, gương chống chói, màn hình cảm ứng 7 inch, hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và ga tự động, nhớ ghế hai vị trí.

Lưới tản nhiệt sử dụng kiểu thanh ngang. Ảnh: Đắc Thành

Mazda CX-3 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 1,5 lít công suất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. Xe có công nghệ kiểm soát gia tốc GVC và ngắt động cơ tạm thời i-stop.

Xe được bán ra với 3 phiên bản 1.5 Deluxe, 1.5 Luxury và 1.5 Premium, cùng 5 tùy chọn màu sắc trắng, đỏ, xám, nâu và xám xanh. Công nghệ an toàn trên bản cao cấp nhất có ABS, cân bằng điện tử, 6 túi khí cùng gói i-Activsense với cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động, phanh thông minh, nhắc nhở tài xế tập trung...

CX-3 có giá bán lần lượt cho ba phiên bản là 629, 669 và 709 triệu đồng - mỗi phiên bản cách nhau 40 triệu. Đối thủ Hyundai Kona giá 636-699-750 triệu đồng.

CX-30 - crossover cỡ nhỡ giá 839-899 triệu đồng

CX-30. Ảnh: Đắc Thành

CX-30 là phiên bản được phát triển từ Mazda3, tức là về lý thuyết cùng nền tảng với CX-5. Nhưng để phát triển theo triết lý mới, CX-30 sẽ có kích thước nhỏ hơn CX-5, lớn hơn CX-3. Có nghĩa, CX-30 nằm giữa cỡ B và C, tương tự Toyota Corolla Cross.

Cụ thể, xe dài, rộng, cao lần lượt 4.395 x 1.795 x 1.540 mm và chiều dài cơ sở 2.655 mm. Phom của Corolla Cross là 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, trục cơ sở 2.640 mm. Về cơ bản, CX-30 ngắn hơn, hẹp hơn và thấp hơn đối thủ nhà Toyota, chỉ chiều dài cơ sở là nhỉnh hơn 1,5 cm.

Được định vị là một mẫu xe mới hoàn toàn, ít liên quan nhất tới dải crossover hiện có, nhưng nếu so với CX-3 thì thiết kế của CX-30 nhìn gần gũi với CX-5 hơn nhiều, bởi lưới tản nhiệt tương tự. Xe sử dụng ngôn ngữ Kodo cũng như triết lý “Less is More” (càng đơn giản càng hữu dụng) trong nội thất, tương tự như Mazda3 hiện tại. Đây là cách tạo hình mà hãng xe Nhật đang cố gắng để đẩy thương hiệu lên tầm cao cấp, mục tiêu tới 2030.

Tiện nghi nội thất khá phong phú với điều hòa tự động hai vùng, phanh tay điện tử kết hợp giữ phanh tự động, cửa sổ trời, cốp chỉnh điện, HUD, màn hình trung tâm 8,8 inch, kính chiếu hậu trong xe nhớ vị trí theo ghế lái và chống chói tự động.

Thiết kế Kodo. Ảnh: Đắc Thành

Xe sử dụng động cơ 2 lít SkyActiv-G công suất 153 mã lực, mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. CX-30 cũng sử dụng công nghệ kiểm soát gia tốc GVC Plus và ngắt động cơ tạm thời i-stop.

Công nghệ an toàn gồm ABS, EBD, cân bằng điện tử, 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau cùng gói i-Activsense với cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ phanh thông minh, hỗ trợ điều chỉnh chế độ đèn pha, mở rộng góc chiếu đèn pha theo góc lái.

Xe có 2 phiên bản là 2.0 Luxury và 2.0 Premium cùng các tùy chọn màu sắc trắng, đỏ, xanh. Xe có giá lần lượt 839 và 899 triệu đồng. Đối thủ Corolla Cross giá 720-820-910 triệu cho ba phiên bản. Với cách định giá này, phiên bản Premium của CX-30 rẻ hơn 10 triệu so với bản cao cấp hybrid của đối thủ. Mức giá về cơ bản tương đồng, tạo sự cạnh tranh gay gắt trong phân khúc.

Theo một đại diện của Thaco, hãng không lắp ráp mà nhập khẩu để thăm dò thị trường. Ở các phân khúc này, thị trường đều đã khá chật chội, vì lợi thế là không quá rõ rệt cho những cái tên mới xuất hiện. Ngay trong nội bộ Thaco, việc Mazda thêm sản phẩm cũng mang tới rủi ro ảnh hưởng doanh số của các thương hiệu khác như Kia hay Peugeot. Hiện Peugeot có chiếc 2008 cỡ B giá 739 và 829 triệu đồng. Như vậy phiên bản cao của Peugeot 2008 sẽ phải cạnh tranh với bản thấp của Mazda CX-30. Ngoài ra, Kia Seltos giá 659-729 triệu đồng cũng phải cạnh tranh Mazda CX-3.

Theo Đoàn Dũng - Đức Huy/VnExpress