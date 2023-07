Mitsubishi Triton 2024 ra mắt: Mạnh mẽ hơn, hầm hố hơn

Mitsubishi Triton thế hệ tiếp theo sẽ được cung cấp động cơ turbo-diesel mới, đi kèm với kiểu dáng khỏe khoắn hơn và khoang nội thất hiện đại hơn.

Sau chiến dịch “nhá hàng” dài hơi, cuối cùng Mitsubishi cũng đã vén màn thế hệ thứ 6 của mẫu bán tải Triton tại một sự kiện diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Bước sang thế hệ mới, Mitsubishi Triton 2024 sở hữu thân xe lớn hơn, động cơ turbodiesel mới và một loạt các tính năng an toàn và off-road tiên tiến.

Về mặt kích thước, Mitsubishi Triton 2024 hoàn toàn mới có chiều dài tổng thể 5.360 mm, rộng 1.930 mm, cao 1.815 mm và có chiều dài cơ sở 3.130 mm. Điều này biến mẫu bán tải của Mitsubishi từ nhỏ nhất thành một trong những mẫu xe lớn nhất phân khúc. Để tiện so sánh, Hilux thế hệ hiện tại dài 5.325 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.815 mm và có chiều dài cơ sở 3.085 mm.

Mitsubishi Triton 2024 được phát triển trên nền tảng hoàn toàn mới được cải tiến độ cứng của khung gầm, cộng với khả năng linh hoạt để thích ứng với các kiểu thân xe khác nhau. Bên cạnh đó, Triton mới cũng được cải thiện hệ thống treo. Đối với mục đích chuyên chở thì Triton 2024 có sức kéo tới 3,5 tấn.

Tại thời điểm ra mắt, Mitsubishi Triton 2024 được giới thiệu cả biến thể cabin kép và phiên bản Athlete thể thao.Tương tự như phiên bản tiền nhiệm, Athlete được bổ sung thêm các điểm nhấn màu đen so với các chi tiết mạ crôm của bản tiêu chuẩn.

Về ngoại thất, mẫu xe bán tải hoàn toàn mới rất giống với mẫu XRT Concept được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok năm nay. Ở lần lên đời này, Triton 2024 có kiểu dáng hình hộp và cơ bắp hơn.

Mitsubishi Triton 2024 nhận được hệ thống chiếu sáng LED hình chữ T cho cả đèn pha và đèn hậu. Phần đầu xe được mở rộng với mặt ca-lăng kích thước lớn thẳng đứng. Trong khi đó, đèn sương mù được đặt bên dưới 2 bên cản trước.

Hai bên thân xe được thiết kế tương đối phẳng. Xe được trang bị sẵn giá nóc và thanh ray thể thao trên thùng xe. Vòng ra phía sau, phần đuôi của Triton mới cũng được thiết kế mới với 2 dải LED hình chữ L đối đầu nhau bắt mắt.

Di chuyển vào bên trong, Mitsubishi Triton 2024 hoàn toàn mới sở hữu một khoang cabin đã được nâng cấp về tính năng và chất lượng vật liệu. Xe được trang bị một cụm đồng hồ đo mới cùng màn hình trung tâm giải trí 9 inch đặt nổi. Các chi tiết nội thất khác bao gồm vô lăng mới và hệ thống điều hòa hai vùng.

Bên dưới mui xe là động cơ 4 xi-lanh 2.4L 4N16 mới tạo ra nhiều công suất hơn so với động cơ 4N15 cũ. Động cơ diesel mới hiện có công suất 204 PS và mô-men xoắn cực đại 470 Nm ở biến thể cao cấp nhất. Trong khi đó, các biến thể hạng trung sản sinh công suất 184 PS với mô-men xoắn 430 Nm. Đối với các phiên bản cơ sở, động cơ cho công suất 150 PS và mô-men xoắn 330 Nm. Mitsubishi chuyển sang hộp số tự động 6 cấp, trong khi các biến thể 4x4 được trang bị hệ thống Super Select 4WD-II. Xe được cung cấp các chế độ lái bao gồm: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock.

Về mặt an toàn, Mitsubishi Triton 2024 được trang bị các tính năng an toàn cao cấp và hiện đại nhất, bao gồm hệ thống Active Stability and Traction Control (M-ASTC) của Mitsubishi, Hỗ trợ xuống dốc và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cũng như các hệ thống ADAS như Phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Hệ thống giám sát người lái mất tập trung, Kiểm soát hành trình thích ứng, Nhận dạng biển báo giao thông, Phanh khẩn cấp tự động trước và sau, Phanh tự động sau va chạm…

Theo autodaily.vn