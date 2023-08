Một số chú ý giúp bảo vệ xe máy sau khi di chuyển trong mùa mưa bão

Lái ô tô dưới trời mưa thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm do tầm nhìn hạn chế, đường trơn, giao thông phức tạp… do đó các tài xế cần tăng cường sự tập trung đồng thời nắm vững một số lưu ý dưới đây để đảm bảo an toàn.