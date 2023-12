Quốc gia đầu tiên “bật đèn xanh” cho Daihatsu sau bê bối gian lận

Indonesia là quốc gia đầu tiên xác nhận tính an toàn của ôtô Daihatsu giữa bê bối gian lận thử nghiệm và cho phép công ty này mở bán trở lại xe mới.

Daihatsu thừa nhận gian dối trong quá trình thử nghiệm xe. Ảnh: Bloomberg

Thông tin từ The Japan Times cho hay Daihatsu đã phục hồi hoạt động giao hàng tại thị trường Indonesia, chỉ 2 ngày sau khi công ty con thuộc tập đoàn Toyota ngừng toàn bộ quá trình vận chuyển xe mới ở Nhật Bản và quốc tế do bê bối gian lận an toàn.

Như nội dung từng tường thuật trước đây, Daihatsu đã thừa nhận gian lận trong thử nghiệm an toàn và khí thải trên nhiều mẫu xe Daihatsu, Toyota ở thị trường quốc tế, cùng với một số mẫu xe Mazda và Subaru dành riêng cho thị trường nội địa.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất, Daihatsu cho biết chính quyền Indonesia đã xác nhận tính an toàn của ôtô hãng này cũng như các mẫu xe do đơn vị địa phương sản xuất dưới tên thương hiệu Toyota. Do vậy, đất nước vạn đảo quyết định “bật đèn xanh” cho Daihatsu nối lại việc vận chuyển các đơn hàng ôtô mới.

Daihatsu được “bật đèn xanh” tại thị trường Indonesia sau bê bối gian lận. Ảnh: Bloomberg

Theo The Japan Times , Indonesia là quốc gia đầu tiên xác nhận tính an toàn của ôtô Daihatsu sau khi bê bối gian lận thử nghiệm an toàn bị phanh phui. Công ty chuyên sản xuất ôtô con thuộc tập đoàn Toyota cũng bán sản phẩm của mình tại nhiều thị trường nước ngoài khác như Đông Nam Á hay các nước Trung và Nam Mỹ.

Tờ The Japan Times dẫn lời đại diện Daihatsu khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với các cơ quan quản lý tại các quốc gia châu Á khác để nối lại hoạt động xuất khẩu ôtô.

Còn ở thị trường Nhật Bản, Daihatsu dự kiến tạm dừng hoạt động sản xuất tại toàn bộ nhà máy nội địa ngay từ ngày 26/12. Theo một nguồn tin chưa được xác thực từ chuyên trang Nikkei , việc đình chỉ sản xuất tại các nhà máy Daihatsu ở Nhật Bản có thể kéo dài đến cuối tháng 1/2024.

Sau khi Nikkei đăng tải thông tin nói trên, người phát ngôn của Daihatsu cho biết công ty vẫn đang tổ chức các cuộc thảo luận nội bộ liên quan đến vấn đề này.

Một hội đồng độc lập do Daihatsu lập ra đã xác nhận lượng xe bị ảnh hưởng trong các cuộc gian lận thử nghiệm đã tăng lên thành 64 mẫu, bao gồm 11 mẫu xe mà hãng này bán ra cho khách hàng Nhật Bản.

Trong khi đó tại Việt Nam, một ngày sau khi tập đoàn Toyota công bố thông tin về vụ gian lận thử nghiệm an toàn của Daihatsu, Toyota Việt Nam (TMV) đã đưa ra thông tin chính thức liên quan đến vụ việc và cho biết có một mẫu xe bị ảnh hưởng là Avanza Premio phiên bản số sàn (MT).

Về các mẫu xe khác liên quan tới Daihatsu được phân phối tại Việt Nam, TMV cho biết đã chủ động tạm dừng vận chuyển cho tất cả lô xe có liên quan đến Daihatsu tới đại lý ngay trong chiều 20/12 để xác nhận thêm thông tin cho thị trường Việt Nam.

Toyota Avanza Premio bản MT là mẫu xe duy nhất bị ảnh hưởng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Bối Hạ.

Sau khi tìm hiểu chi tiết, TMV xác nhận các mẫu xe ngoài Avanza Premio MT không liên quan tới vụ việc. Cụ thể hơn, TMV cho biết các mẫu xe kể trên đều tuân thủ các quy định khi thử nghiệm và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy chuẩn Việt Nam.

Về việc xử lý mẫu xe có liên quan là Avanza Premio bản MT, TMV cho biết đang ngừng bán mẫu MPV cỡ nhỏ này cho tới khi có thông tin tiếp theo.

Về việc xử lý các mẫu xe có liên quan và đã được bán tới tay khách hàng, TMV tin rằng không có bất cứ vấn đề nào liên quan đến chất lượng hay an toàn của xe. Tất cả các phương tiện đang lưu hành trên đường có thể được sử dụng mà không phải lo lắng.

