Sony chính thức bước chân vào cuộc đua sản xuất xe điện

Sony thông báo đang thành lập một công ty mới, Sony Mobility Inc. để đẩy nhanh nỗ lực nghiên cứu và sản xuất xe điện.

Nguyên mẫu xe điện Sony Vision-S SUV được giới thiệu tại CES 2022. Ảnh: AFP

Tại triển lãm thương mại CES ở Las Vegas tối 4.1, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Sony Kenichiro Yoshida đã giới thiệu một nguyên mẫu hoàn toàn mới của mẫu xe điện Vision S concept của công ty và thông báo rằng Tập đoàn Sony đang bắt đầu một bộ phận mới - Sony Mobility Inc - để bắt đầu thương mại hóa xe điện của hãng trong tương lai, The Verge đưa tin.

CES là triển lãm thương mại thường niên do Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng tổ chức. Được tổ chức vào tháng 1 hàng năm tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas ở Winchester, Nevada, Mỹ , sự kiện này thường tổ chức các buổi giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới trong ngành điện tử tiêu dùng.

Trên sân khấu CES, Sony đã mang tới chiếc sedan Sony Vision-S đã được tiết lộ tại CES năm ngoái, đồng thời giới thiệu một mẫu xe mới, nguyên mẫu Sony Vision-S SUV.

Giám đốc Yoshida cho biết: “Sự phấn khích mà chúng tôi nhận được sau khi giới thiệu Vision-S thực sự khuyến khích chúng tôi xem xét thêm về cách chúng tôi có thể mang đến sự sáng tạo và công nghệ để thay đổi trải nghiệm di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Đây là chiếc Vision-S SUV mới của chúng tôi. Vision-S được phát triển trên nền tảng an toàn, khả năng thích ứng và giải trí. An toàn là ưu tiên số 1 của Sony trong việc tạo ra trải nghiệm di chuyển. Điều đó cũng không thay đổi khi chúng tôi chế tạo chiếc SUV này. Tổng cộng, chiếc xe có 40 cảm biến được lắp đặt bên trong và bên ngoài để giám sát mức độ an toàn”.

“Về khả năng thích ứng, chúng tôi có khả năng kết nối cho phép chế tạo một phương tiện liên tục phát triển. Nó cũng có thể cá nhân hóa cabin cho từng người sử dụng khác nhau. Với công nghệ 5G, khả năng kết nối tốc độ cao, dung lượng thông tin lớn và độ trễ thấp giữa hệ thống trong xe và điện toán đám mây sẽ giúp nâng cao trải nghiệm lái. Đồng thời, Vision-S cũng phát triển như một không gian giải trí, sẽ bao gồm cả trải nghiệm chơi game và âm thanh” - ông cho biết thêm.

Sony thông báo đang thành lập một công ty mới - Sony Mobility Inc - để đẩy nhanh nỗ lực “khám phá sự ra mắt thương mại của Sony"s EV” - gợi ý rằng một chiếc xe điện do Sony sản xuất có thể sẽ xuất hiện trong một tương lai không xa.

Theo Laodong